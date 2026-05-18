Plan de lucha

El Cuerpo de Delegados de ASOEM analizó el conflicto en Sauce Viejo y ratificó el paro de 120 horas

En el Multiespacio Cultural se llevó a cabo una nueva reunión entre los Cuerpos Orgánicos de la ASOEM para analizar la continuidad del conflicto que mantiene con la Municipalidad de Sauce Viejo ante la negativa persistente del intendente Mario Papaleo a dar respuesta a los reclamos de los trabajadores municipales.