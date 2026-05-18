Durante el encuentro, el secretario General de la ASOEM, Juan R. Medina, brindó una actualización del estado de conflicto y de las distintas acciones gremiales y judiciales impulsadas por la institución sindical en defensa de los derechos laborales y sindicales.
El Cuerpo de Delegados de ASOEM analizó el conflicto en Sauce Viejo y ratificó el paro de 120 horas
En el Multiespacio Cultural se llevó a cabo una nueva reunión entre los Cuerpos Orgánicos de la ASOEM para analizar la continuidad del conflicto que mantiene con la Municipalidad de Sauce Viejo ante la negativa persistente del intendente Mario Papaleo a dar respuesta a los reclamos de los trabajadores municipales.
En ese marco, el Cuerpo de Delegados refrendó, de manera unánime, las medidas de acción directa dispuestas en asamblea el pasado viernes 15 de mayo y que consisten en un paro de 120 horas con asistencia a los lugares de trabajo; transcurriendo hoy la primera jornada.
Asimismo, el titular de la ASOEM informó que, durante las jornadas de paro, se realizarán asambleas multitudinarias en diferentes puntos de la localidad sauceña donde vecinos podrán acercarse para interiorizarse sobre las condiciones laborales paupérrimas en las que el intendente hace trabajar a los compañeros.
En paralelo, la ASOEM continúa desarrollando acciones vinculadas al cuidado integral de los trabajadores. En ese sentido, el dirigente sindical adelantó que el próximo miércoles -20 de mayo- se llevará adelante una jornada de vacunación antigripal destinada a los compañeros de Sauce Viejo, reafirmando el compromiso de la entidad de estar presentes en todos los frentes vinculados al bienestar de los agentes municipales.
Amparo judicial
En relación a las medidas judiciales, se comunicó que mañana -19 de mayo- tendrá lugar la audiencia de conciliación vinculada al amparo presentado por la ASOEM ante la decisión del municipio sauceño de retener los códigos de descuento sindical, un ejercicio que la entidad considera un avasallamiento a la libertad y representación sindical.
Continúa la violencia
Entre los temas abordados, también se expusieron diferentes hechos de violencia que ejerce la gestión de Mario Papaleo sobre los trabajadores. En ese sentido, se informó sobre la situación de la jefa del área de licencias de conducir, quien fue trasladada y despojada de la subrogación que mantenía, pese a contar con firma registrada para avalar los trámites correspondientes. Del mismo modo, se notificó sobre el traslado de otra compañera delegada que se desempeñaba en el mismo sector.