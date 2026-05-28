La presentación, dirigida al intendente Mario Papaleo y elevada también al Ministerio de Capital Humano de la Nación, se enmarca en la continuidad del conflicto institucional que atraviesan los trabajadores municipales de Sauce Viejo y en la defensa irrestricta del derecho de organización sindical.
ASOEM presentó la nómina de afiliados y reclamó garantías para la plena libertad sindical en Sauce Viejo
ASOEM presentó formalmente ante la Municipalidad de Sauce Viejo la nómina actualizada de trabajadores municipales afiliados al sindicato y reclamó garantías para el ejercicio pleno de la libertad sindical, tanto en su dimensión colectiva como individual.
En el escrito, ASOEM ratifica la representación legítima de los trabajadores afiliados y sostiene que la libertad sindical constituye un derecho protegido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Santa Fe y la Ley Orgánica de Municipios.
Asimismo, se recuerda que la Justicia ya ordenó el “cese de toda clase de obstaculización al accionar de ASOEM” para garantizar la defensa de los derechos e intereses de sus afiliados dentro del ámbito municipal, en el marco del amparo sindical tramitado ante la Justicia laboral de la ciudad de Santa Fe.
Del mismo modo, se remarca que otra resolución judicial dejó expresamente establecido que ninguna medida puede implicar restricciones al derecho de huelga ni a la actividad sindical legítima, reafirmando la plena vigencia de las garantías constitucionales que amparan la organización gremial.
En ese contexto, ASOEM reclama la inmediata apertura de Paritarias Locales de Negociación y exige la conformación del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo, previsto por la Ley Provincial Nº 12.913, incorporando también entre los ejes prioritarios el abordaje de consumos problemáticos, la evaluación de la capacidad instalada y la provisión de uniformes para trabajadores municipales.
Además, se solicita la constitución de la Junta de Disciplina establecida por la Ley Nº 9286.
La presentación reafirma la decisión institucional de ASOEM de continuar defendiendo la autonomía sindical, el derecho de los trabajadores a organizarse libremente y la necesidad de consolidar ámbitos formales de negociación, participación y defensa de los derechos laborales en Sauce Viejo.
Finalmente, desde ASOEM se pone de manifiesto la expectativa de que el Ejecutivo municipal garantice plenamente los derechos colectivos e individuales de los trabajadores afiliados y cese cualquier práctica que implique condicionamientos o limitaciones al ejercicio de la actividad sindical.