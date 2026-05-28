Conflicto institucional

ASOEM presentó la nómina de afiliados y reclamó garantías para la plena libertad sindical en Sauce Viejo

ASOEM presentó formalmente ante la Municipalidad de Sauce Viejo la nómina actualizada de trabajadores municipales afiliados al sindicato y reclamó garantías para el ejercicio pleno de la libertad sindical, tanto en su dimensión colectiva como individual.