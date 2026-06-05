Por el plazo de seis meses

La justicia ordenó "medida de distancia" para intendente y gremio en Sauce Viejo

No podrán tener contacto en un radio de "200 metros" respecto de la intendencia y otras dependencias del organismo. El magistrado debió emitir una "aclaratoria" ante la ambigüedad de la resolución que se había difundido inicialmente. La medida no afecta el normal desempeño de las funciones del mandatario.