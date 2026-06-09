El secretario General de la ASOEM, Juan R. Medina, participó de la presentación de una nueva etapa de capacitación enmarcada en el programa "Santa Fe Ciudad Cordial: ¡Todos somos anfitriones!", realizada este lunes en el Centro de Ex Combatientes de Malvinas (Pedro Víttori 4282).
ASOEM y la Municipalidad de Santa Fe fortalecen la formación sus trabajadores de cara a los Juegos Odesur 2026
Las capacitaciones son brindadas por propios trabajadores de la Subsecretaría de Turismo, la Subsecretaría de Deportes, la Dirección de Accesibilidad y Derechos y la Dirección de Adultos Mayores; promoviendo el intercambio de experiencias y la valorización de los conocimientos construidos en el ámbito estatal.
La iniciativa forma parte del trabajo conjunto que el sindicato y la Municipalidad de Santa Fe vienen desarrollando para fortalecer la preparación de los trabajadores municipales ante los desafíos que implican los grandes acontecimientos que tendrá la capital provincial en los próximos meses, entre ellos los Juegos Suramericanos 2026.
La actividad contó con la presencia del intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; la secretaria de Producción y Empleo, Rosario Aleman; el subsecretario de Turismo, Javier Dellamónica; el subsecretario de Deportes, Carlos Marzo; y el presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas, Adolfo Schweighofer; junto a trabajadorxs de distintas áreas municipales.
A través de esta propuesta, que forma parte de la Escuela de Administración Municipal, se capacitará a 700 agentes pertenecientes a al menos 20 áreas operativas y de atención del municipio. El trayecto formativo abordará contenidos vinculados a la atención y orientación de visitantes, información turística, organización de eventos deportivos, accesibilidad, inclusión y acompañamiento a personas mayores, herramientas fundamentales para la realización de eventos de gran convocatoria y para la recepción de miles de personas que llegarán a la ciudad en el marco de los Juegos ODESUR 2026.
Las capacitaciones son brindadas por propios trabajadores de la Subsecretaría de Turismo, la Subsecretaría de Deportes, la Dirección de Accesibilidad y Derechos y la Dirección de Adultos Mayores; promoviendo el intercambio de experiencias y la valorización de los conocimientos construidos en el ámbito estatal.
Desde ASOEM se destacó la importancia de la formación continua como una herramienta fundamental para fortalecer los servicios públicos y jerarquizar el empleo municipal. En ese sentido, se remarcó que la capacitación de lxs agentes constituye un aporte estratégico para consolidar una administración municipal preparada para acompañar el crecimiento de la ciudad y responder a las demandas que generan los grandes eventos culturales, deportivos, turísticos e institucionales.
La articulación institucional entre el sindicato y el Ejecutivo local reafirma el compromiso de seguir fortaleciendo las capacidades del Estado municipal y reconoce el papel central que desempeñan lxs trabajadorxs en la construcción de una ciudad más preparada, inclusiva y con mayores oportunidades para toda la comunidad.