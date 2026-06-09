Ciudad Cordial

ASOEM y la Municipalidad de Santa Fe fortalecen la formación sus trabajadores de cara a los Juegos Odesur 2026

Las capacitaciones son brindadas por propios trabajadores de la Subsecretaría de Turismo, la Subsecretaría de Deportes, la Dirección de Accesibilidad y Derechos y la Dirección de Adultos Mayores; promoviendo el intercambio de experiencias y la valorización de los conocimientos construidos en el ámbito estatal.