En el partido que significaba para Colón el inicio de la segunda rueda de esta temporada 2026 de la Primera Nacional, el sabalero visitaba este domingo al Deportivo Madryn en el estadio Abel Sastre de la ciudad patagónica en busca de tres puntos que lo sostengan en los lugares de vanguardia de la Zona A.
¡Chau mufa! Bonansea cortó su sequía y de cabeza la dio el triunfo a Colón en Madryn
El sabalero lo perdía por un error de Budiño pero se levantó y lo revirtió con los tantos de Marcioni y el 9, que convirtió después de 12 partidos. Muy buen debut de Franco García con la camiseta rojinegra. Los de Medrán quedaron terceros en la Zona A, a 5 de Ferro que no para de ganar. El próximo domingo se viene Central Norte.
En un grupo muy parejo, con varios equipos separados por pocas unidades de distancia, el choque entre el sabalero y el aurinegro pasaba a ser de seis puntos luego de cerrar la primera mitad de la campaña con los de Medrán apenas uno por encima de los dirigidos por Luis García.
En un partido intenso, que tuvo de todo y que se definió en una de las últimas, el sabalero cosechó 3 puntos de oro en su paso por Madryn tras imponerse por 2 tantos contra 1 gracias a los goles de Julián Marcioni y Alan Bonansea, ambos en el complemento y tras caer en desventaja por el tanto de Nicolás Servetto en el inicio de la parte final.
Con este marcador, y el resto de los resultados de la fecha, el equipo santafesino quedó en el tercer puesto del grupo A, 5 por detrás del único líder Ferro y 2 por debajo del escolta, Deportivo Morón.
El próximo domingo 12, Colón se reencontrará con su gente tras más de un mes cuando reciba a Central Norte en el Brigadier. Para dicho compromiso Medrán recupera a Rasmussen y seguirá de cerca las recuperaciones de Barrios y Lago mientras que pierde a Antonio por acumulación de tarjetas. Fue promisorio el debut de Franco García con la rojinegra y se espera por la llegada de más refuerzos.
El partido
Con la necesidad matemática pero también deportiva de revertir la pésima imagen dejada en el último partido hace 15 días en Resistencia, Colón asumía una visita de riesgo ante un rival de buen presente y que supo construir de su localía una de sus principales fortalezas.
A este partido, el rojinegro llegaba con 3 bajas sensibles por las ausencias de Nacho Lago y Pier Barrios por lesión, y del “vikingo” Rasmussen por acumulación de tarjetas amarillas.
Con estos contratiempos, Medrán puso en cancha una zaga central sin rodaje oficial en la temporada, con Nicolás Thaller sumándose al paraguayo Olmedo. Además, le dio la titularidad a Matías Muñoz para plantear un mediocampo con tres internos apostando por reforzar la contención y evitar ser superado en una zona neurálgica del terreno de juego.
Enfrente llegaba un Madryn con caras nuevas, entre ellas la del ex Unión Claudio Corvalán, que se plantó con un solo 5 de marca (Recalde) y cuatro volantes ofensivos para abastecer al único delantero neto, Nicolás Servetto.
Con el arbitraje de Gastón Monsón Brizuela, el inicio fue claramente favorable al aurinegro. Con Meli y Gudiño ganando la batalla en la zona de medios, el equipo patagónico era protagonista ante un Colón que le costaba salir del asedio y veía a Bonansea demasiado lejos y aislado del resto del equipo.
Por eso no sorprendió que en apenas 2 minutos el Deportivo tuviera su primera chance para abrir el marcador, con una buena acción colectiva que derivó en el centro de Marinucci que el propio Servetto no llegó a empujar al gol entrando solo por el segundo palo.
Siguiendo con el dominio de las acciones, los de García tuvieron su segunda ocasión a los 14, con el centro desde la izquierda de Martínez para un Servetto que se anticipó a Thaller, pero definió desviado por el primer palo de Budiño.
Esta clara ocasión desperdiciada por el local pareció ser un despertador para Colón, que pasado ese cuarto de hora apareció definitivamente en el partido. La dupla Muñoz – Lértora empezó a tener incidencia en el trámite y eso permitió que los de Medrán se adelanten varios metros y lleven el partido a un terreno de paridad.
Con Sarmiento y Antonio tratando de juntarse y progresar sobre la izquierda, el sabalero comenzó a insinuar peligro sobre el arco de Bonín, y tuvo su primera oportunidad sobre los 20 con un centro arco del propio número 8 que Bonansea no pudo conectar entrando por el medio del área.
Desde allí y hasta el cierre del primer tiempo, el partido se peleó más de lo que se jugó, sin que los hombres de ofensivas de ambos equipos muestren ideas ni circuitos de juego para superar la resistencia de las defensas rivales. Sobre los 35, Medrán tuvo que mover el banco por la lesión de Thaller y mandó a la cancha a Agustín Toledo, reposicionando a Lértora como primer marcador.
Pasados los 44 y en la última de la etapa inicial lo tuvo nuevamente Colón, con una solitaria aparición de Marcioni sobre la derecha. El 11 amagó el centro pero terminó sacando un potente remate que se fue besando el palo derecho del arco de Bonín.
El 0 a 0 con el que se fueron a vestuarios era un resultado lógico para una etapa inicial en la que cada uno tuvo su momento, pero donde estuvieron lejos de llegar a fondo y abrir el marcador.
Los goles, en el complemento
Como sucedió en el primer tiempo, el arranque del segundo volvió a mostrar el dominio del local, que en apenas 1 minuto tuvo una nueva posibilidad con un disparo lejano de Recalde que obligó a la gran respuesta de Budiño para mandarla al córner.
La respuesta sabalera no se hizo esperar y llegó sobre los 6, cuando Matías Muñoz capturó un despeje errático del arquero local y remató de primera apenas desviado.
En la siguiente, el que no perdonó fue Madryn, que maximizó un error de Colón en salida y llegó a fondo para abrir el marcador. El sabalero intentó avanzar sobre la izquierda pero terminó regalando el balón y desde ahí llegó el centro preciso a la cabeza de Servetto que ejecutó de pique al piso provocó una muy floja reacción de Budiño para poner el 1 a 0 local.
En desventaja, Medrán reaccionó de inmediato e hizo debutar a Franco García, quien saltó al terreno de juego en reemplazo del amonestado Antonio, quien llegó a la quinta y se perderá el partido del domingo que viene ante Central Norte en el Brigadier.
El elenco santafesino lo pudo empatar rápido con un disparo de Toledo que se fue desviado tras una buena habilitación de Sarmiento conduciendo un contragolpe. A los 12 volvió a tener el empate Colón, luego de que el arquero Bonín soltara una pelota que cayó sobre el área y que Bonansea remató desde el piso provocando la providencial salvada del zaguero Gutiérrez en la línea de gol.
En el que claramente era el mejor momento rojinegro en el partido, a los 17 lo tuvo García tras una buena maniobra entre Bonansea y Sarmiento que dejó mano a mano al “Wachi” pero su remate fue despejado con lo justo por un defensor local. Parado sobre la izquierda, el debutante número 20 le dio otra dinámica al ataque de un Colón que empezaba a acumular méritos para conseguir el empate.
En 24, la insistencia y la prepotencia ofensiva de los de Medrán tuvo su premio. El enésimo centro que partió desde la izquierda cayó en el área y tras una serie de rebotes le terminó quedando a un Julián Marcioni que sin dudar sacó el derechazo que se clavó en el fondo de la red para devolver la paridad al marcador en la recta final del cotejo en el Abel Sastre.
Tras el empate rojinegro, el partido volvió a hacerse parejo y disputado en la mitad de la cancha. Colón retrocedió unos metros para volver a posicionarse en la mitad de la cancha ante un Madryn que pudo salir del asedio. Con este panorama, el cuarto de hora final estaba para cualquier y con la sensación de que el que hacía el gol se terminaba llevando todo.
Esa maniobra llegó y, por suerte para los de Medrán, fue para Colón. Otra buena maniobra del tándem García – Allende sobre la izquierda derivó en el preciso centro del 3 a la solitaria presencia de un Alan Bonansea que puso la cabeza para vencer a Bonín, cortar la racha de 12 partidos sin convertir y darle el triunfo al sabalero.
En su festejo, el 9 lo gritó con alma y vida y se sacó la mufa cortando una sequía eterna en un momento que puede ser clave tanto para él como para su equipo en este tramo de la temporada.
Sufriendo hasta el final por un par de intentos del local, Colón terminó celebrando a lo grande un triunfo importantísimo en el sur del país que lo deja en el tercer lugar de la tabla. El equipo supo reponerse a la desventaja inicial y con carácter, buenos pasajes de fútbol y la vuelta al gol de su delantero cosechó una victoria que, de cara a lo que viene, puede vale mucho más que 3 puntos.
La síntesis
Deportivo Madryn: 1- Yair Bonín, 4- Álvaro Dionisio, 2- Alejandro Gutiérrez, 6- Claudio Corvalán, 3- Diego Martínez; 5- Federico Recalde; 11- Leonardo Marinucci, 7- Gabriel Gudiño, 8- Marcelo Meli, 10- Camilo Machado; 9- Nicolás Servetto. DT: Luis García.
Colón: 1- Matías Budiño; 4- Mauro Peinipil, 2- Nicolás Thaller, 6- Sebastián Olmedo, 3- Leandro Allende; 7- Matías Muñoz, 5- Federico Lértora, 8- Ignacio Antonio; 11- Julián Marcioni, 9- Alan Bonansea, 10- Darío Sarmiento. DT: Ezequiel Medrán.
Goles: En el segundo tiempo, a los 7 min. Servetto (DM), a los 24 min. Marcioni (C) y a los 42 min. Bonansea (C).
Cambios: En el primer tiempo, a los 35 min. 15- Agustín Toledo por Thaller (C). En el segundo tiempo, a los 9 min. 20- Franco García por Antonio (C); a los 15 min. 15- Yvo Callleros por Gudiño (DM); a los 22 min. 14- Agustín Sosa por Dionisio y 16- Fernando Bersano por Machado (DM); a los 32 min. 14- Máximo Ingravidi por Sarmiento (C); a los 35 min. 20- Luis Silba por Recalde y 19- Juan Peinipil por Servetto (DM);
Árbitro: Gastón Monsón Brizuela.
Estadio: Abel Sastre.