2-1 en la Patagonia

¡Chau mufa! Bonansea cortó su sequía y de cabeza la dio el triunfo a Colón en Madryn

El sabalero lo perdía por un error de Budiño pero se levantó y lo revirtió con los tantos de Marcioni y el 9, que convirtió después de 12 partidos. Muy buen debut de Franco García con la camiseta rojinegra. Los de Medrán quedaron terceros en la Zona A, a 5 de Ferro que no para de ganar. El próximo domingo se viene Central Norte.