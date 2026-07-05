Colón visita este domingo 5 de julio a Deportivo Madryn por la fecha 19, el comienzo de la segunda rueda de la zona A de la Primera Nacional de fútbol de AFA.
En vivo: Colón visita a Deportivo Madryn luego del corto descanso
El sabalero llega a la provincia de Chubut con el objetivo de acercarse a la punta. Se juega desde las 15.
El encuentro se disputa desde las 15 horas en el Estadio Abel Sastre con transmisión del streaming oficial de AFA, LPF Play.
Minuto a minuto
La formación de Colón
Budiño; Peinipil, Thaller, Olmedo, Allende; Lértora, Antonio, Marcioni, Muñoz; Sarmiento y Bonansea.
La ausencia de Lago
Ignacio Manuel Lago, el mejor jugador y goleador de Colón, fue intervenido hace algunos días y quedó descartado para el partido contra Deportivo Madryn.
¿Cuál es la zona que lo molestaba al “10” de Colón? La muñeca y el carpo son sinónimos anatómicos que se refieren a la raíz de la mano compuesta por los 8 huesos del carpo que hemos mencionado anteriormente en el texto. Por otro lado, la articulación radiocarpiana es la articulación que conecta la muñeca (o el carpo) con el radio y la ulna.
De acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral con el entorno del mejor futbolista de Colón “lo operaron de la muñeca, pusieron un clavo porque hace mucho que tiene esa fractura y no cicatriza porque se le rompe constantemente. Tenía que parar pero él no quería y prefería jugar así fracturado. Ahora tiene clavos, hay que esperar que la zona pueda soldar lo más rápido posible”.
Al toque agregaron que “Nacho convivía con el dolor y no quería parar, pero entendió que es lo mejor para un semestre decisivo para Colón”. En principio, solamente se perdería el partido del domingo en Madryn.
Cómo llega cada uno
Colón se ubica cuarto con 29 puntos, a cinco unidades de la punta. Es seguido justamente por Deportivo Madryn, el cual se ubica quinta con 28 puntos.
El sabalero viene de perder ante Chaco For Ever como visitanta por 1 a 0, mientras que el aurinegro venció al puntero Los Andes por 2 a 1.