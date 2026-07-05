En vivo: Colón visita a Deportivo Madryn luego del corto descanso

¿Cuál es la zona que lo molestaba al “10” de Colón? La muñeca y el carpo son sinónimos anatómicos que se refieren a la raíz de la mano compuesta por los 8 huesos del carpo que hemos mencionado anteriormente en el texto. Por otro lado, la articulación radiocarpiana es la articulación que conecta la muñeca (o el carpo) con el radio y la ulna.