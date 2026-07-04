Primera Nacional

Atlético perdió 3 puntos valiosísimos y sigue sin ganar fuera de casa

La Crema cayó 1 a 0 en José Ingenieros, por la fecha 19 de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo de Iván Juárez tuvo sus chances, mejoró en el complemento, pero no concretó y recibió el golpe decisivo cuando parecía estar más cerca de abrir el partido.