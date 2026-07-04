Atlético de Rafaela retomó la competencia oficial con una derrota que duele. En el regreso de la Primera Nacional tras el breve parate, la Crema perdió 1 a 0 frente a Almagro en el estadio Tres de Febrero, por la fecha 19 de la Zona B, y volvió a dejar puntos importantes en condición de visitante.
Atlético perdió 3 puntos valiosísimos y sigue sin ganar fuera de casa
La Crema cayó 1 a 0 en José Ingenieros, por la fecha 19 de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo de Iván Juárez tuvo sus chances, mejoró en el complemento, pero no concretó y recibió el golpe decisivo cuando parecía estar más cerca de abrir el partido.
El equipo dirigido por Iván Juárez hizo méritos, sobre todo en el segundo tiempo, para llevarse algo más de José Ingenieros. Sin embargo, pagó caro su falta de eficacia y terminó sufriendo un golpe que estiró una racha preocupante fuera de Rafaela: ya son ocho partidos consecutivos sin ganar como visitante, con cuatro empates y cuatro derrotas.
Un partido abierto y con llegadas
El encuentro arrancó con ritmo y con Almagro intentando imponer condiciones en los primeros minutos. El local tuvo sus primeras aproximaciones a través de Tobías Macíes y Enzo Martínez, en una acción que incluyó un posible penal sobre el delantero uruguayo Nicolás Ramos, que generó reclamos en el dueño de casa.
Atlético respondió con decisión. La Crema encontró espacios por las bandas y tuvo una de las situaciones más claras en los pies de Martiniano Moreno, quien sacó un remate que pasó muy cerca del travesaño. También probó Leonardo Flores desde media distancia, aunque su disparo fue controlado por el arquero Emiliano González.
Más allá de algunas dudas iniciales, el equipo rafaelino logró acomodarse en el trámite y terminó el primer tiempo dejando la sensación de que podía lastimar si afinaba la definición.
La Crema creció, pero no pudo convertir
En el complemento apareció la mejor versión de Atlético. Con mayor decisión para atacar y más presencia en campo rival, el conjunto albiceleste empezó a inclinar la cancha y generó situaciones concretas para romper el cero.
El debutante Cristian Esparza tuvo una chance clara con un remate que encontró una buena respuesta de González. Pero su tarde terminó antes de tiempo: a los 21 minutos del segundo tiempo debió salir por una molestia en la rodilla izquierda y luego se lo vio en el banco con hielo, a la espera de los estudios correspondientes.
Pese al cambio obligado, Atlético no perdió protagonismo. Moreno volvió a probar con un zurdazo que se fue alto y, más tarde, el ingresado Mauro Quiroga tuvo la más clara de la tarde: un cabezazo potente que se estrelló en el travesaño cuando el arquero local ya no tenía reacción.
Almagro aprovechó su momento y definió el partido
Cuando Atlético parecía más cerca del gol, llegó el golpe de Almagro. A los 38 minutos del segundo tiempo, Claudio Salto envió un centro al área, Tiziano Dornell la bajó de pecho y sacó una media vuelta precisa para vencer a Mayco Bergia y marcar el 1 a 0.
El tanto cayó como un mazazo para la Crema, que ya no tuvo tiempo ni claridad para revertir la historia. Almagro defendió la ventaja y Atlético terminó masticando bronca por las chances desperdiciadas.
La derrota deja al elenco rafaelino con la obligación de recuperar eficacia y fortaleza anímica de cara a lo que viene. En una categoría pareja y exigente, los detalles vuelven a marcar diferencias: Atlético tuvo momentos de buen juego, pero volvió a quedarse sin premio lejos de barrio Alberdi.
Datos del partido
Almagro: Emiliano González; Gonzalo Asis, Julián Vitale, Lautaro Busto y Enzo Silcan; Jeremías Bustos, Tobías Macíes, Julián Marchioni y Franco Bustamante; Joel Orlando y Enzo Martínez.
DT: Carlos Mayor.
Atlético de Rafaela: Mayco Bergia; Agustín Solveyra, Gabriel Fernández, Nicolás Ramos y Enzo Wuattier; Leonardo Flores, Juan M. Capurro, Cristian Cainelli y Cristian Esparza; Lucas Albertengo y Martiniano Moreno.
DT: Iván Juárez.
Gol: ST 38m Tiziano Dornell (A).
Cambios: ST 15m Claudio Salto y Tiziano Dornell por Bustos y Martínez (A); 21m Lorenzo Moscoloni por Esparza (AR); 29m Mauro Quiroga por Albertengo (AR); 40m Joel Bonifacio por Cainelli (AR), Juan M. Fernández y Pablo Palacio por Orlando y Macíes (A); 44m Franco Tolosa por Bustamante (A).
Amonestados: Lautaro Busto, Jeremías Bustos y Claudio Salto (A); Cainelli y Lorenzo Moscoloni (AR).
Estadio: Tres de Febrero.
Árbitro: Gabriel Gutiérrez.
Asistentes: Juan P. Millenaar y Mariano Cichetto.
Cuarto árbitro: Kevin Alegre.