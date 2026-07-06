Unión fue eliminado en Avellaneda

Copa Santa Fe: Colón defendió su ventaja y se clasificó a semis del torneo femenino

En el Batres, las sabaleras empataron 1 a 1 con Atlético San Jorge en el partido revancha de cuartos de final y con el gol de la juvenil Sofía Carrizo. Tras el 2 a 0 de la ida, las dirigidas por Ramiro Ledesma se instalaron entre los 4 mejores equipos de la competencia. En dicha instancia enfrentarán a Defensores de la Costa, que el sábado sacó a las tatengas por penales.