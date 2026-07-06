En la tarde de este domingo, y mientras el equipo de Ezequiel Medrán daba el golpe sumando un triunfo clave en la visita al Deportivo Madryn, el equipo de fútbol femenino de Colón consiguió dar otro paso al frente en esta primera participación sabalera en la historia de la Copa Santa Fe.
Copa Santa Fe: Colón defendió su ventaja y se clasificó a semis del torneo femenino
En el Batres, las sabaleras empataron 1 a 1 con Atlético San Jorge en el partido revancha de cuartos de final y con el gol de la juvenil Sofía Carrizo. Tras el 2 a 0 de la ida, las dirigidas por Ramiro Ledesma se instalaron entre los 4 mejores equipos de la competencia. En dicha instancia enfrentarán a Defensores de la Costa, que el sábado sacó a las tatengas por penales.
El equipo dirigido por Ramiro Ledesma igualó en 1 con su similar de Atlético San Jorge y, aprovechando el triunfo 2 a 0 de la ida en condición de visitante, sacó pasaje para las semifinales del certamen organizado por el Gobierno de la Provincia.
En dicha etapa, las rojinegras se medirán nada menos que con Defensores de la Costa de Avellaneda, vigente campeón de la Copa Federación y que el sábado en condición de local sacó del camino a Unión de Santa Fe tras imponerse en la tanda de penales tras el 3-3 del global en los 160 minutos de la serie de cuartos de final.
De esta manera, Colón y Defensores serán protagonistas de uno de los dos cruces que resolverán, en partidos de ida y vuelta, a los finalistas de esta edición 2026 de la Copa Santa Fe de fútbol femenino.
Colón empató y pasó
Tras el gran triunfo conseguido 7 días atrás en su paso por San Jorge, Colón recibía este domingo a Atlético con el objetivo de sostener esa ventaja para poder llegar a semifinales en la que es su primera participación en el certamen provincial.
Con otra buena tarea colectiva, las dirigidas por Ramiro Ledesma demostraron estar a la altura de los mejores equipos de todo el territorio provincial y sacaron boleto a la penúltima etapa de la competencia.
Con inteligencia para defender la ventaja obtenida en el estadio 23 de Junio, las rojinegras igualaron en 1 en este segundo cotejo gracias al gol de la delantera juvenil Sofía Carrizo.
Si bien Atlético dio pelea y consiguió el empate de la mano de Yamila Crespín, el equipo sabalero terminó imponiéndose en el global por 3 a 1 para celebrar con toda la gente que se acercó al Batres la clasificación a la instancia de semifinales.
Como parte de una temporada histórica, donde ya fue protagonista de la Copa Federación y está entre los 4 mejores equipos de la Copa Santa Fe, el equipo femenino de Colón sigue dando pasos hacia adelante en términos de nivel y de competitividad, animándose a soñar en grande.
Unión, afuera por penales
El rival sabalero en la etapa de semifinales será nada menos que Defensores de la Costa, el equipo que representa a la Liga Reconquistense y que el sábado dejó en el camino a la formación tatengue tras una electrizante definición con disparos desde el punto penal.
Tras el 1 a 1 en la capital provincial, auriazules y rojiblancas se volvían a ver las caras para definir el pasaje a semifinales en el estadio "Aroldo Vénica" del Paraje El Timbó distrito Avellaneda.
Repitiendo en la vuelta el marcador de la ida con los tantos de Daiara Paye para Unión y Amancay Urbani para Defensores, la resolución de esta serie de cuartos de final se fue a la tanda de penales.
En esa instancia las locales fueron más efectivas y terminaron quedándose con la clasificación tras imponerse por 4 a 3 y sacar de competencia al equipo que fue tres veces campeón y que viene de ser finalista en la edición 2025.
Las actuales campeonas de la Copa Federación, uno de los equipos más importantes que tiene el fútbol femenino en todo el territorio provincial, ahora esperarán por el cruce contra Colón en otra llave que promete ser pareja y apasionante.