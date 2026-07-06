Ciclón Racing continúa dando pasos firmes en la Copa Santa Fe y cada presentación confirma el gran presente futbolístico que atraviesa el conjunto lagunero.
Ciclón Racing sigue haciendo historia: eliminó a Colón de San Justo y ahora va por Unión
El conjunto lagunero atraviesa uno de los mejores momentos deportivos de los últimos años. Después de dejar en el camino a Colón de San Justo, Ciclón Racing se instaló en una nueva instancia de la Copa Santa Fe, donde lo espera Unión de Santa Fe. Mientras continúa en el torneo de la Liga Santafesina, el equipo dirigido por García demuestra personalidad, identidad de juego y una enorme ilusión de seguir escribiendo páginas memorables.
El sábado volvió a demostrar que está preparado para competir ante rivales de jerarquía al superar por segunda vez a Colón de San Justo, uno de los equipos más fuertes de la región, consiguiendo así el pasaje a una nueva ronda donde ya aparece un desafío de enorme magnitud: Unión de Santa Fe.
Un triunfo construido con personalidad
La clasificación fue el resultado de un equipo convencido de su propuesta futbolística, disciplinado tácticamente y con una identidad que se observa partido tras partido. El trabajo del cuerpo técnico encabezado por Carlos García encuentra respuesta dentro del campo de juego, donde sus futbolistas interpretan cada detalle del plan diseñado durante la semana.
Finalizado el encuentro, Pasión Liga de Diario El Litoral dialogó con el entrenador lagunero, quien realizó un profundo análisis del desarrollo del partido y del presente que vive su equipo.
"El partido con Colón de San Justo fue muy picante. Desde el minuto cero fue muy disputado y trabajado por ambos equipos, donde Ciclón Racing le plantó bandera a Colón de San Justo. Lo mantuvimos siempre lo más lejos posible de nuestro arco. Nuestros jugadores estuvieron muy concentrados para poder contrarrestar su fuerte, que es la pelota parada", explicó García.
El entrenador destacó especialmente la concentración y el compromiso de sus dirigidos, aspectos que considera fundamentales para neutralizar a un rival acostumbrado a competir en este tipo de escenarios.
Además, reveló detalles del trabajo táctico que permitió abrir el marcador. "El segundo tiempo se abrió con una triangulación entre Obregón y Zabala, una jugada interna que trabajamos mucho durante este último tiempo para lastimarlos por adentro, haciendo salir a los defensores para que Zabala, que está pasando un gran momento, pudiera encararlos de frente. Así llegó el gol que abrió el marcador", señaló.
El técnico también reconoció que el resultado pudo haber sido todavía más amplio.
"Pudimos haber ganado por una diferencia mayor porque erramos dos o tres situaciones muy claras. Siempre estuvimos convencidos de lo que jugábamos y eso es muy destacable para nuestro grupo", expresó.
Las palabras de García reflejan la confianza que existe puertas adentro de un plantel que sabe perfectamente a qué juega y que viene creciendo partido tras partido tanto en la competencia provincial como en el certamen liguista.
Ahora aparece Unión y un nuevo desafío
La clasificación tiene un sabor especial porque el próximo rival será nada menos que Unión de Santa Fe, una de las instituciones importantes del fútbol argentino y un club con enorme tradición.
Para Ciclón Racing será una oportunidad histórica para medirse frente a un equipo de mayor categoría, pero también para mostrar el crecimiento deportivo que viene experimentando desde hace varias temporadas.
"Ahora se viene Unión de Santa Fe, con todo lo que eso significa", resumió Carlos García, dejando en claro la dimensión del compromiso que se aproxima.
Lejos de sentirse presionado, el plantel disfruta el presente. La ilusión de los jugadores, del cuerpo técnico, de los dirigentes y de los hinchas crece con cada partido. La Copa Santa Fe ofrece la posibilidad de enfrentar a clubes de categorías superiores y Ciclón Racing ha demostrado que está dispuesto a competir sin complejos.
Mientras tanto, la actividad no se detiene. El conjunto lagunero continúa disputando la Liga Santafesina de Fútbol, donde también busca ser protagonista. Competir en dos frentes exige un enorme esfuerzo físico, mental y organizativo, pero hasta aquí el equipo ha respondido con absoluta solvencia.
El equilibrio entre ambas competencias habla del trabajo integral que se realiza en el club, donde cada entrenamiento apunta a mantener la intensidad, la concentración y el funcionamiento colectivo que caracterizan al equipo.
El crecimiento futbolístico de Ciclón Racing no es casualidad. Es el resultado de un proyecto que apuesta al trabajo diario, al compromiso de sus jugadores y a una idea futbolística claramente definida por Carlos García y su cuerpo técnico.
La victoria frente a Colón de San Justo representa mucho más que una clasificación. Es una nueva muestra de carácter, una confirmación del gran momento que vive la institución y un impulso anímico de enorme importancia antes de afrontar uno de los compromisos más trascendentes de su historia reciente.
Ahora toda la atención estará puesta en el cruce frente a Unión de Santa Fe. La expectativa crece entre los simpatizantes laguneros, que sueñan con seguir avanzando en una competencia que ya los tiene como una de las revelaciones.
Con confianza, orden, sacrificio y una identidad cada vez más marcada, Ciclón Racing buscará seguir escribiendo páginas inolvidables tanto en la Copa Santa Fe como en la Liga Santafesina de Fútbol, demostrando que el presente del club es fruto del trabajo y que la ilusión de su gente está más viva que nunca.