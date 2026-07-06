Copa Santa Fe y Liga Santafesina

Ciclón Racing sigue haciendo historia: eliminó a Colón de San Justo y ahora va por Unión

El conjunto lagunero atraviesa uno de los mejores momentos deportivos de los últimos años. Después de dejar en el camino a Colón de San Justo, Ciclón Racing se instaló en una nueva instancia de la Copa Santa Fe, donde lo espera Unión de Santa Fe. Mientras continúa en el torneo de la Liga Santafesina, el equipo dirigido por García demuestra personalidad, identidad de juego y una enorme ilusión de seguir escribiendo páginas memorables.