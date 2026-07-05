El Mountain Bike vive su fiesta, por primera vez, en la provincia invencible gracias a la Copa Lotería de Santa Fe que se presenta como un formato inédito con varias fechas y más de 1.000 deportistas buscando la gloria.
Pueblo Andino recibe Mountain Bike por la Copa Lotería de Santa Fe 2026
Será en agosto con 70 kilómetros competitivos y 32 kilómetros promocionales. Se trata de la cuarta fecha del Campeonato Provincial de la especialidad que reúne a más de 1.000 competidores.
Ahora llega el turno de Pueblo Andino, lugar donde se llevará a cabo la cuarta jornada del denominado Campeonato Provincial de MTB Copa Lotería de Santa Fe. El próximo 2 de agosto, la localidad será escenario de una de las competencias de Mountain Bike más importante de la provincia, con un circuito de 70 kilómetros competitivo y 32 km promocional y la participación de ciclistas de distintos puntos del país.
La cuenta regresiva ya comenzó. El próximo domingo 2 de agosto, Pueblo Andino será sede de la cuarta fecha del Campeonato Provincial de Mountain Bike, Copa Lotería de Santa Fe, un evento deportivo que promete reunir a cientos de competidores y aficionados en una jornada donde el deporte, la naturaleza y el turismo regional serán los grandes protagonistas.
La competencia es organizada conjuntamente por Meta Vivir, Amigos del Circuito XC Pueblo Andino y Carreras del Cordón, tres instituciones que vienen trabajando desde hace varios meses en la planificación de un evento que continúa creciendo año tras año.
El recorrido principal comprenderá 70 kilómetros, atravesando caminos rurales, senderos naturales y distintos sectores característicos de la región, ofreciendo un circuito exigente tanto desde el punto de vista físico como técnico.
Se recorrerán caminos vecinales de tierra, pasto y ripio que unen las localidades de Pueblo Andino, Serodino, Salto Grande y Lucio V López. La organización también prevé distancias promocionales para quienes deseen iniciarse en la disciplina.
“Adaptamos el trazado para que sea realizable, con una exigencia técnica mínima pero con toda la emoción del Rural Bike”, explican a El Litoral. Es tremenda la expectativa cuando falta casi un mes.
¿Qué incluye la inscripción de cada deportista?: Remera Oficial de la competencia para los primeros 150 inscriptos pagos; Kit de Corredor que es para todos; Medalla Finisher para cada uno de los competidores; Hidratación con cuatro puestos estratégicos en la carrera; Eventos con grandes sorteos post carrera; Premiación con importantes incentivos en efectivo.
“Viví la experiencia, sentí la pasión, superá tus límites”, es el disparador bajo el lema: “Pueblo Andino, Santa Fe, un circuito para todos”.
La Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike, que cuenta con seis fechas y culminará en el mes de noviembre, tiene como objetivo fortalecer e impulsar el desarrollo de la disciplina, a través del trabajo articulado entre el gobierno provincial y las federaciones, entendiendo que estos encuentros promueven el deporte y generan mayor participación comunitaria.
Ya se disputaron Desafío de los 4 Vientos - 7° Edición – Ceres; Desafío de los 3 Puentes - 3° Edición – San Justo; Gran Premio Venado Tuerto MTB - 14° Edición – Venado Tuerto.
Ahora se viene el 2 de agosto: Pueblo Andino MTB Race – Andino. Luego, el 4 de octubre: Salado Paso de las Piedras Rally Bike - 21° Edición – Esperanza; finalmente, el 8 de noviembre: Desafío Héroes del Jaaukanigás Rally Bike - 3° Edición – Avellaneda/Reconquista.
“Queríamos darle auge al Mountain Bike, una disciplina que tiene mucho crecimiento en el país y la provincia. En la provincia hay seis ciudades que tienen eventos: Ceres, San Justo, Avellaneda, Pueblo Andino, Esperanza y Venado Tuerto, y la idea es unirlos a través de la Copa Lotería de Santa Fe, un campeonato por puntos. Así, buscamos hacer fuerte a este deporte, con una copa federal que va a través a lo largo y ancho toda la provincia, con la participación de más de 1.000 ciclistas”, explica el Secretario de Deportes de la Provincia de Santa Fe, Fernando Maletti, quien resalta la figura de Daniel Di Lena, Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Asistencia Social por el apoyo incondicional de la Lotería de Santa Fe.