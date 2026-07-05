En la continuidad de los cuartos de final de la Copa Santa Fe de Fútbol Femenino, Adiur de Rosario venció a Argentino de San Lorenzo y se clasificó a las semifinales de la sexta edición del certamen organizado por el Gobierno de la Provincia.
ADIUR goleó a Argentino de San Lorenzo y clasificó a las semifinales de la Copa Santa Fe
Las Naranjas se impusieron 4-0 y cerraron la llave 6-1. María Emilia Sánchez, Tania Genovar, Carmela Maccarone y Brenda Segovia anotaron los goles del conjunto local. El elenco rosarino espera por el ganador de Social Lux y Defensores de Armstrong.
De local, y tras ganar la ida 2-1 hace una semana, el elenco del viaducto se despachó con un contundente 4-0 para cerrar la llave 6-1 y continuar en la carrera por el título.
En un partido en el que dominó de principio a fin, pero en el que le costó casi un tiempo hacer su juego, las Naranjas salieron a la cancha con un equipo “alternativo” y con jugadoras que habitualmente son titulares en el banco de suplentes.
El primer gol de la tarde llegó a los 26 minutos, por medio de María Emilia Sánchez, quien en varias oportunidades había estado cerca, pero no había sido lo suficientemente eficaz.
Sobre el final de la primera parte, Tania Genovar fue la encargada de extender la ventaja. Tras una gran jugada por derecha de Sacchi, que dejó a varias futbolistas de Argentino en el camino, Genovar se ubicó sola en el área chica y tras la asistencia de María Sol Vázquez definió sin problemas.
La visita intentó contrarrestar con contragolpes, pero no tuvo la profundidad suficiente como para complicar a la arquera local.
Lo liquidó en el segundo tiempo
Ya en el complemento, ADIUR se sintió más cómodo y empezó a hacer su juego: trasladó más la pelota, jugó a los pases y por los laterales. Así pudo extender la ventaja y evitar complicaciones.
Llegando al final del encuentro, Carmela Maccarone, con un golazo desde afuera del área, y Brenda Segovia, tras un rebote que le quedó perfecto para estamparlo en la red, sellaron el 4-0.
Con el triunfo, el elenco rosarino clasificó a la semifinal de la Copa Santa Fe y espera por su rival, que saldrá del ganador entre Social Lux y Defensores de Armstrong, cruce que se disputará el próximo jueves a las 15 en Armstrong.
Síntesis
ADIUR (4): Damaris González, Lara Varrenti, Sofía Vera, Sofía Arceo, Carmela Maccarone, Josefina Luppi, María Emilia Sánchez Recchi, Camila Pajello, Camila Siliverto, María Sol Vázquez, Tania Genovar. Suplentes: Brenda Segovia, Bianca Gazzinaga, Emilia Boccalini, Antonella Amici, Yanina Perrino, Mía Hernández, Ailen Rodríguez. DT: Mailén Lista Fernández.
Argentino (0): Gisela Cabrera, Camila Tetling, Priscila Docales, Verónica Dos Santos, Iara García, Priscila García, Eliana Gigena, Melina Guibao, Yamila Núñez, Tamara Oconzo, Flida Quiróz. Suplentes: Brenda Rodríguez, Priscila Sánchez, Roxana Velasquez, Bianca Zajarías, Valeria Silva. DT: Mariano Coplano.
Goles: María Emilia Sánchez, Tania Genovar, Carmela Maccarone, Brenda Segovia.