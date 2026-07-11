El pasado miércoles 8 de julio a las 18 horas se le bajó el telón al período establecido por la Asociación del Fútbol Argentino para que los equipos que participan en la temporada 2026 de la Primera Nacional realicen sus 4 incorporaciones permitidas de cara al segundo tramo del campeonato.
Diego Colotto y el balance del mercado de pases sabalero: “Estamos cumpliendo con las etapas que hemos venido a desarrollar”
El director deportivo de Colón analizó a fondo lo ocurrido en la ventana de transferencias que para la Primera Nacional cerró el pasado miércoles 8 con 3 caras nuevas para el plantel de Medrán. Valoró el andar del equipo y ratificó que se trabaja en la salida de un jugador del plantel para sumar un futbolista de ataque más antes del 2 de septiembre.
Abierto por apneas un par de semanas y mientras la ventana de transferencias sigue abierta tanto en Primera División como en el exterior, los 36 equipos que compiten en la máxima categoría de ascenso del fútbol argento tuvieron que agudizar el ingenio en un mercado de pases complicado por la falta de recursos económicos y de alternativas disponibles.
En todos los casos, el objetivo era el de depurar y potenciar los planteles de la mejor forma posible con la mira puesta en el sueño de conseguir uno de los dos boletos disponibles rumbo a la Liga Profesional en 2027.
En esa búsqueda, Colón no fue la excepción y de la mano de la dirigencia que encabeza José Alonso, el secretario deportivo Diego Colotto y el entrenador Ezequiel Medrán, se trabajó arduamente con la intención de mejorar un plantel que, hasta acá, viene desarrollando una buena campaña pero que necesita más herramientas de ataque de cara a la recta decisiva de la competencia.
Con este panorama, la estrategia sabalera fue clara: darle salida a aquellos jugadores que no habían rendido especialmente en el plano ofensivo para luego avanzar en la incorporación de jugadores en esos mismos puestos. Así las cosas, las salidas de Facundo Castro, Lucas Cano y Matías Godoy abrieron el espacio necesario para concretar la llegada de Franco García y Leandro Garate.
Sobre el cierre del libro de pases, y a modo de estrategia pensando en lo que viene, Colón cerró la llegada del lateral izquierdo Gabriel Risso Patrón, que viene libre tras su paso por Newell’s Old Boys de Rosario.
De este modo, el equipo rojinegro cerró su mercado de pases con tres altas y otras tantas bajas, y con la posibilidad de sumar un jugador de ataque más en caso de sacar a préstamo a un jugador hacia Primera División o hacia el exterior.
En caso de que esa última gestión llegue a buen puerto, Colotto y compañía tendrán tiempo hasta el 2 de septiembre para concretar la llegada de un volante ofensivo o media punta más que venga a competir con Darío Sarmiento y el resto de los hombres de la plantilla.
Precisamente sobre esa última pieza faltante, desde J.J. Paso aseguran que se realizaron múltiples gestiones sobre nombres que trascendieron (Eggel, Botta) y otros que nunca se hicieron públicos, pero que en múltiples casos los jugadores y sus representantes decidieron esperar una chance en la Liga Profesional o en el exterior antes que decidirse a venir a Santa Fe.
Algo parecido ocurrió con los 9, donde se barajaron apellidos de peso como los de Herrera o el mismo Callejo, pero las dificultades con los agentes o con los clubes que son dueños de sus fichas hicieron inviables esas negociaciones.
Hoy, con Medrán ultimando detalles para recibir a Central Norte el domingo y mientras se espera la habilitación de Garate y la llegada a Santa Fe de Risso Patrón para sumarse al plantel sabalero, Colotto, los dirigentes y compañía se muestran satisfechos con el trabajo desarrollado teniendo en cuenta el contexto particular de esta ventana de transferencias de mitad de temporada.
“Sabíamos que iba a ser necesario retocar el plantel”
Así lo aseguró el propio director deportivo en diálogo exclusivo con El Litoral. En primera instancia, Diego Colotto comentó: “A nivel general estamos cumpliendo con las etapas que hemos venido a desarrollar. Primero fue el armado del plantel con la idea de tener un equipo competitivo para logra que Colón sea protagonista".
"Sabíamos desde un primer momento que iba a ser necesario ir retocando el plantel en este mercado de pases para mejorarlo y potenciarlo con ese objetivo claro que es pelear el ascenso a fin de año”, agregó.
Siguiendo por esta línea, y dejando en evidencia cuál fue la estrategia desarrollada en materia de incorporaciones tanto en enero como en este mercado que acaba de cerrarse, el ex Estudiantes explicó: “Nosotros queremos tener variantes en todas las líneas para que Ezequiel (Medrán) pueda desarrollar el sistema que crea conveniente para cada partido".
"La idea en esta ventana de pases fue la de trabajar para potenciar ese recambio y retocar en donde por ahí no funcionó”, comentó.
Consultado directamente por los jugadores que llegaron en este período a Santa Fe, Colotto fue contundente y respondió: “Estamos contentos con los con los chicos que se sumaron. Tuvimos un periodo de mercado corto y ya sabíamos que era así. Se trata de un lapso muy corto dentro de un mercado mucho más largo como es el de Primera donde tienen mucho más tiempo para trabajar y para incorporar".
"Lo nuestro tuvo que ser mucho más conciso así que planificamos esta situación para poder hacerlo de esta manera”, concluyó.
La chance de sumar un jugador más
En otro tramo de la charla exclusiva con El Litoral, y consultado por la estrategia que el club desarrolló para este libro de pases, el mánager rojinegro reveló que “la idea siempre fue la de esperar que salgan los chicos que considerábamos que tenían que salir y a partir de ahí avanzar e incorporar a los nuevos refuerzos".
"Seguimos trabajando sobre la posibilidad de concretar una salida más en el corto plazo que nos habilite un cupo más y a la vez nos brinde algo más de tiempo para sumar un jugador en ofensiva más antes del 2 de septiembre”, manifestó.
Profundizando sobre esa última posibilidad, Diego Colotto dejó en claro que “Colón tiene un plantel con buenos jugadores y eso hace que siempre tengamos muchas consultas por nuestros futbolistas. A partir de este momento la idea es gestionar y analizar opciones sobre esa posibilidad de generar un cupo más".
"En caso de conseguirlo está decidido que lo vamos a usar en un jugador de ataque, un enganche o segunda punta. Hay ciertos requisitos que tiene que cumplir el jugador que salga, pero si se si logra esa situación y se abre un cupo más el tiempo para reforzarse es hasta el 2 de septiembre”, continuó.
Volviendo sobre la planificación que ejecutaron en este mercado de pases, el hombre que contrató Alonso para hacerse cargo de la dirección deportiva de la institución respondió que “la idea siempre fue que los jugadores que no íbamos a tener en cuenta para la segunda etapa puedan conseguir su nuevo destino y nosotros trabajamos sobre eso".
"Fueron 3 en definitiva los chicos que salieron y que ya consiguieron su club y trabajamos en conjunto con sus representantes para eso. A partir de ahí pudimos incorporar y tener equilibrado el presupuesto en el día a día para que el club se sostenga en la misma línea de trabajo que viene hasta ahora”, agregó.
En referencia a las características de Garate, quien podría debutar este mismo domingo con la rojinegra, Colotto indicó: “Leandro es un es un perfil similar al de Alan en cuanto a su biotipo. Es un nueve de área que puede salir a apoyar bien y que tiene buen juego aéreo. Ezequiel sabe que lo puede utilizar en el momento que esté que esté habilitado en las circunstancias que él lo decida".
"Es una característica que también nosotros hemos tenido en Alan y trataremos de que Leandro pueda competir con él y se potencien mutuamente”, dijo el mánager sobre los dos 9 que tiene en el plantel.
Un mercado con tiempos dispares
En otro tramo de la entrevista exclusiva con El Litoral, y en referencia a la disparidad en el periodo de pases de la Primera Nacional con el de la máxima categoría y el exterior, Colotto señaló: “Nosotros estamos acostumbrados a que a que hay que adaptarse. El fútbol argentino te obliga a adaptarte a un montón de situaciones y esto ya estaba planificado de antemano".
"Después como todo tiene sus ventajas y sus desventajas, pero sabemos que al tener un periodo corto y estar dentro de un periodo largo de primera división, a Colón no lo favorece. Está claro que somos un equipo grande y que muchos jugadores pueden contemplar a Colón como una opción, pero el periodo se acorta y el jugador por ahí toma otro tipo de decisiones", comentó.
"En definitiva estamos contentos con lo que hemos podido hacer y vamos a seguir trabajando. El mercado de mitad de año siempre es más complicado porque los jugadores mayormente tienen un contrato y no están no es tan simple salida”, expresó el campeón del mundo sub 20 en 2001.
En el final, invitado a hacer un balance de la campaña que ha realizado Colón hasta el momento, el mánager sabalero no dudo y destacó: “Lo más lo más importante es sostener el proceso, el proyecto. Entiendo a la gente que viene a exigir porque Colón lo merece y es así, pero creo que el equipo ha tenido un crecimiento de visitante que por ahí en los últimos años no lo tenía".
"Hemos ganado de visitante en canchas complicadas yendo de menos a más con los triunfos en los últimos partidos. A su vez de local, con la ayuda de la gente, el equipo muestra también una faceta buena así que esperemos que el equipo pueda acentuar esas dos facetas que está teniendo y tener esa regularidad que nos permita estar ahí en los primeros lugares”, concluyó.