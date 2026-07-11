En exclusiva con El Litoral

Diego Colotto y el balance del mercado de pases sabalero: “Estamos cumpliendo con las etapas que hemos venido a desarrollar”

El director deportivo de Colón analizó a fondo lo ocurrido en la ventana de transferencias que para la Primera Nacional cerró el pasado miércoles 8 con 3 caras nuevas para el plantel de Medrán. Valoró el andar del equipo y ratificó que se trabaja en la salida de un jugador del plantel para sumar un futbolista de ataque más antes del 2 de septiembre.