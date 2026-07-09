El ex Colón que jugó con el DT de Suiza: “Murat acomoda piezas, no impone”

César Andrés Carignano y uno de los tantos goles gritados con la camiseta de Colón. Comparó a Yakin, el técnico de Suiza, con el Flaco Morant en sus tiempos de jugador. "Parecía que no llegaba, pero siempre llegaba. Era tiempista", dijo, al margen de elogiarlo como ser humano.