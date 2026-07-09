Comienzan los cuartos de final

Se busca semifinalista: Francia y Marruecos vuelven a verse las caras en una cita mundialista

El poderío ofensivo de Les Bleus choca contra la ilusión de los Leones del Atlas en un cruce decisivo por el Mundial 2026. Ambos seleccionados buscarán un lugar entre los cuatro mejores del planeta en un estadio que lucirá colmado, bajo la supervisión de una terna arbitral íntegramente argentina encabezada por Facundo Tello.