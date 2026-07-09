La acción del Mundial 2026 se traslada esta tarde a Massachusetts, donde Francia y Marruecos protagonizarán un cruce electrizante por los cuartos de final. El pitazo inicial está pautado para las 17:00 (hora de Argentina) en el Gillette Stadium. Los fanáticos podrán seguir la transmisión en vivo por televisión a través de DSports, o mediante las plataformas de streaming DGO y Paramount+.
Se busca semifinalista: Francia y Marruecos vuelven a verse las caras en una cita mundialista
El poderío ofensivo de Les Bleus choca contra la ilusión de los Leones del Atlas en un cruce decisivo por el Mundial 2026. Ambos seleccionados buscarán un lugar entre los cuatro mejores del planeta en un estadio que lucirá colmado, bajo la supervisión de una terna arbitral íntegramente argentina encabezada por Facundo Tello.
El encuentro contará con un fuerte protagonismo arbitral argentino: Facundo Tello será el juez principal, acompañado por las líneas de Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, mientras que Darío Herrera y Cristian Navarro completarán el cuerpo colegiado.
El camino de los candidatos
El conjunto dirigido por Didier Deschamps pisa fuerte en el torneo como uno de los máximos aspirantes a la corona. Tras una fase de grupos impecable (triunfos ante Senegal por 3-1, Irak por 3-0 y Noruega por 4-1), aplastaron a Suecia con un categórico 3-0 en los 16avos de final. Sin embargo, en la ronda previa debieron transpirar más de la cuenta: sellaron su clasificación a cuartos gracias a un ajustado 1-0 sobre Paraguay, definido por un penal de Kylian Mbappé, quien se mantiene en la pelea directa con Messi, Kane y Haaland por la bota de oro del certamen.
El sueño africano y la sed de revancha
Por su parte, Marruecos llega con la ilusión de emular la hazaña histórica de 2022. En la ronda inicial avanzaron como escoltas tras igualar con Brasil (1-1) y vencer a Escocia (1-0) e Haití (4-2). Su temple quedó demostrado en los mano a mano, dejando en el camino a Países Bajos por la vía de los penales y despachando con autoridad a Canadá por 3-0 en octavos. Para el elenco magrebí, este partido representa la oportunidad ideal de cobrarse los platos rotos de la última cita mundialista, donde Francia los privó de la final al vencerlos por 2-0.
Probables formaciones
Francia: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Marruecos: Bounou; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; Bouaddi, Al Aynaoui; El Khanouss, Ounahi, Díaz; Rahimi. DT: Mohamed Ouahbi.