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Comienzan los cuartos de final

Se busca semifinalista: Francia y Marruecos vuelven a verse las caras en una cita mundialista

El poderío ofensivo de Les Bleus choca contra la ilusión de los Leones del Atlas en un cruce decisivo por el Mundial 2026. Ambos seleccionados buscarán un lugar entre los cuatro mejores del planeta en un estadio que lucirá colmado, bajo la supervisión de una terna arbitral íntegramente argentina encabezada por Facundo Tello.

Kylian Mbappe, la gran figura de Francia REUTERS/Brian SnyderKylian Mbappe, la gran figura de Francia REUTERS/Brian Snyder
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La acción del Mundial 2026 se traslada esta tarde a Massachusetts, donde Francia y Marruecos protagonizarán un cruce electrizante por los cuartos de final. El pitazo inicial está pautado para las 17:00 (hora de Argentina) en el Gillette Stadium. Los fanáticos podrán seguir la transmisión en vivo por televisión a través de DSports, o mediante las plataformas de streaming DGO y Paramount+.

El encuentro contará con un fuerte protagonismo arbitral argentino: Facundo Tello será el juez principal, acompañado por las líneas de Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, mientras que Darío Herrera y Cristian Navarro completarán el cuerpo colegiado.

(260704) -- FILADELFIA, 4 julio, 2026 (Xinhua) -- El jugador Adrien Rabiot (i), de Francia, disputa el balón con Juan José Cáceres, de Paraguay, durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrado en el Estadio Filadelfia, en Filadelfia, Estados Unidos, el 4 de julio de 2026. (Xinhua/Lui Siu Wai) (rtg) (vf)Adrien Rabiot de Francia disputa la pelota con Juan José Cáceres de Paraguay, (Xinhua/Lui Siu Wai) (rtg) (vf)

El camino de los candidatos

El conjunto dirigido por Didier Deschamps pisa fuerte en el torneo como uno de los máximos aspirantes a la corona. Tras una fase de grupos impecable (triunfos ante Senegal por 3-1, Irak por 3-0 y Noruega por 4-1), aplastaron a Suecia con un categórico 3-0 en los 16avos de final. Sin embargo, en la ronda previa debieron transpirar más de la cuenta: sellaron su clasificación a cuartos gracias a un ajustado 1-0 sobre Paraguay, definido por un penal de Kylian Mbappé, quien se mantiene en la pelea directa con Messi, Kane y Haaland por la bota de oro del certamen.

(260704) -- FILADELFIA, 4 julio, 2026 (Xinhua) -- El jugador Adrien Rabiot, de Francia, dispara el balón durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Paraguay, celebrado en el Estadio Filadelfia, en Filadelfia, Estados Unidos, el 4 de julio de 2026. (Xinhua/Lui Siu Wai) (rtg) (vf) Adrien Rabiot de Francia, dispara el balón durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial (Xinhua/Lui Siu Wai) (rtg) (vf)

El sueño africano y la sed de revancha

Por su parte, Marruecos llega con la ilusión de emular la hazaña histórica de 2022. En la ronda inicial avanzaron como escoltas tras igualar con Brasil (1-1) y vencer a Escocia (1-0) e Haití (4-2). Su temple quedó demostrado en los mano a mano, dejando en el camino a Países Bajos por la vía de los penales y despachando con autoridad a Canadá por 3-0 en octavos. Para el elenco magrebí, este partido representa la oportunidad ideal de cobrarse los platos rotos de la última cita mundialista, donde Francia los privó de la final al vencerlos por 2-0.

(260704) -- HOUSTON, 4 julio, 2026 (Xinhua) -- Jugadores de Marruecos saludan a los espectadores al término del partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Canadá, celebrado en el Estadio Houston, en Houston, Estados Unidos, el 4 de julio de 2026. (Xinhua/Xiao Yijiu) (rtg) (vf)Jugadores de Marruecos saludan a los espectadores al término del partido de octavos de final de la Copa Mundial (Xinhua/Xiao Yijiu) (rtg) (vf)

Probables formaciones

Francia: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Marruecos: Bounou; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; Bouaddi, Al Aynaoui; El Khanouss, Ounahi, Díaz; Rahimi. DT: Mohamed Ouahbi.

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Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

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