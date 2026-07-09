La Fórmula 1 revolucionó las redes sociales al fusionar en una sola publicación dos épicas actuaciones que dejaron al deporte argentino en lo más alto del escenario internacional. Por un lado, la notable remontada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Gran Bretaña (escalando del 19° al 9° puesto); por el otro, el vibrante triunfo de la Selección de fútbol, que revirtió un 0-2 en contra frente a Egipto para sellar su pase a los cuartos de final del Mundial 2026.
Furor por el posteo de la Fórmula 1 que celebra las históricas hazañas de Colapinto y la Selección
La máxima categoría del automovilismo unió la gran escalada del piloto de Alpine en Silverstone con la agónica victoria del conjunto de Scaloni ante Egipto en el Mundial 2026.
Con un toque de humor, las cuentas oficiales de la F1 expresaron: “De P19 a P9 el domingo. De 0-2 a 3-2 el martes. El que viene teniendo días tranquilos es Colapinto”.
El origen del cruce virtual
Este reconocimiento nació a partir de una interacción previa en Instagram. Tras la victoria futbolística en Atlanta, Colapinto le firmó una foto a Lionel Messi con la frase: “Hablame de remontadas”, haciendo un paralelismo entre su domingo en la pista y el martes de la Scaloneta. La categoría reina del automovilismo aprovechó este ida y vuelta para diseñar un posteo con imágenes del monoplaza en Silverstone, los festejos en el Mercedes-Benz Stadium y fotos retro del encuentro que ambos protagonistas mantuvieron meses atrás en el GP de Miami.
Resiliencia sobre el asfalto
El fin de semana en Silverstone había comenzado muy cuesta arriba para el oriundo de Pilar. Un daño en el fondo de su coche durante la clasificación le costó una severa pérdida de carga aerodinámica, provocando un despiste que lo condenó a largar desde la penúltima posición (19°).
Sin embargo, el domingo mostró su mejor versión:
Largada agresiva: Superó a cinco rivales en la primera vuelta y luego sumó dos adelantamientos más en pista.
Estrategia y fortuna: Aprovechó una parada lenta de su coequiper, Pierre Gasly, el retiro de Max Verstappen y una sanción a Kimi Antonelli.
Finalmente, Colapinto cruzó la meta en el 9° lugar, sumando dos unidades para el campeonato en una carrera que ganó Charles Leclerc (Ferrari), escoltado por George Russell y Lewis Hamilton.
Épica y suspenso en la Copa del Mundo
Apenas 48 horas después, el seleccionado de fútbol sufrió al límite en Atlanta por los octavos de final. El combinado de Scaloni perdía 0-2 ante Egipto tras los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico, en una tarde negra donde incluso Messi había fallado un penal.
A falta de poco más de diez minutos para el cierre, se activó la mística:
Minuto 79: Cristian Romero descontó de cabeza tras una asistencia de Messi.
Minuto 83: El propio Messi capturó un rebote en el área para estampar el 2-2 (su 8° tanto en esta edición y el 21° en su historial mundialista, afianzándose como el máximo artillero de la historia del torneo).
Tiempo de descuento (92'): Enzo Fernández conectó un centro de Lautaro Martínez para firmar el 3-2 definitivo que hizo que el capitán terminara quebrado en llanto.
Con este agónico desenlace, Argentina sigue en carrera buscando revalidar el título del mundo, dejando atrás el sufrimiento de esta llave y el susto previo ante Cabo Verde. La sintonía entre Colapinto y Messi sumó así una nueva página dorada desde aquel primer encuentro en mayo en los boxes de Miami.