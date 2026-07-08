Tranquilidad en Argentina

Cuti Romero terminó con un calambre y no corre riesgo su presencia ante Suiza

El defensor de la Selección marcó el primer gol de la remontada de la Albiceleste ante Egipto y finalizó el partido extenuado, pero llegará sin problemas frente a los europeos. El plantel argentino se entrenó este miércoles en Kansas y Scaloni analiza variantes para ir en busca de la semifinal.