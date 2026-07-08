La clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente recorrió las redes sociales. En medio de los festejos en el vestuario, los jugadores de la Scaloneta entonaron una nueva canción que apunta a convertirse en el himno de los hinchas durante el resto de la Copa del Mundo.
Ya fue "Muchachos": la Selección Argentina estrenó una nueva canción rumbo a la cuarta estrella
Tras la agónica victoria frente a Egipto, los jugadores de la Scaloneta celebraron en el vestuario con un nuevo tema que ya comenzó a viralizarse. La letra hace referencia a Diego Maradona, Lionel Messi, Malvinas y el sueño del bicampeonato.
El tradicional "Muchachos", que acompañó a la Selección desde Qatar 2022, dio paso a un tema inédito que mantiene el espíritu de las grandes canciones mundialistas. La letra pone el foco en la búsqueda de la cuarta estrella, el recuerdo de Diego Maradona y el legado de Lionel Messi.
El sueño del bicampeonato
El nuevo hit comienza con una declaración de amor por la Selección y recuerda la conquista obtenida en Qatar. A partir de allí, la canción proyecta el objetivo de volver a levantar la Copa del Mundo y convertirse en bicampeón.
Además, incluye una referencia al Mundial de Italia 1990, al mencionar "la Copa que le robaron al Diez", en alusión a la final perdida por el equipo de Carlos Bilardo frente a Alemania Federal.
La letra completa
"Soy hincha de la Selección
La aliento con el corazón
Ganamos la tercera con Lionel
Queremos ser campeones otra vez
Y 32 años después
La Scaloneta va a vengar
La Copa que le robaron al Diez
La que no nos dejaron levantar
Quiero ver la cuarta estrella
Brillar en la camiseta
Soy argento de la cuna hasta el cajón
Por Malvinas
Por el Diego
Por la última de Leo
Argentina quiero verte bicampeón."
Del vestuario a las tribunas
La canción apareció apenas terminado el encuentro frente a Egipto y fue interpretada por los propios futbolistas durante los festejos. En cuestión de minutos, los videos comenzaron a circular en redes sociales y muchos hinchas ya empezaron a aprender la letra con la expectativa de que acompañe a la Selección en los próximos partidos del Mundial.