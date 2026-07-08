Mundial 2026

Ya fue "Muchachos": la Selección Argentina estrenó una nueva canción rumbo a la cuarta estrella

Tras la agónica victoria frente a Egipto, los jugadores de la Scaloneta celebraron en el vestuario con un nuevo tema que ya comenzó a viralizarse. La letra hace referencia a Diego Maradona, Lionel Messi, Malvinas y el sueño del bicampeonato.