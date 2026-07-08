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Ya fue "Muchachos": la Selección Argentina estrenó una nueva canción rumbo a la cuarta estrella

Tras la agónica victoria frente a Egipto, los jugadores de la Scaloneta celebraron en el vestuario con un nuevo tema que ya comenzó a viralizarse. La letra hace referencia a Diego Maradona, Lionel Messi, Malvinas y el sueño del bicampeonato.

El festejo de Argentina tras vencer a Egipto. Foto: Fernando NicolaEl festejo de Argentina tras vencer a Egipto. Foto: Fernando Nicola
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La clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente recorrió las redes sociales. En medio de los festejos en el vestuario, los jugadores de la Scaloneta entonaron una nueva canción que apunta a convertirse en el himno de los hinchas durante el resto de la Copa del Mundo.

El tradicional "Muchachos", que acompañó a la Selección desde Qatar 2022, dio paso a un tema inédito que mantiene el espíritu de las grandes canciones mundialistas. La letra pone el foco en la búsqueda de la cuarta estrella, el recuerdo de Diego Maradona y el legado de Lionel Messi.

Mundial "La Copa que le robaron al Diez"

El sueño del bicampeonato

El nuevo hit comienza con una declaración de amor por la Selección y recuerda la conquista obtenida en Qatar. A partir de allí, la canción proyecta el objetivo de volver a levantar la Copa del Mundo y convertirse en bicampeón.

Además, incluye una referencia al Mundial de Italia 1990, al mencionar "la Copa que le robaron al Diez", en alusión a la final perdida por el equipo de Carlos Bilardo frente a Alemania Federal.

La letra completa

"Soy hincha de la Selección

La aliento con el corazón

Ganamos la tercera con Lionel

Queremos ser campeones otra vez

Y 32 años después

La Scaloneta va a vengar

La Copa que le robaron al Diez

La que no nos dejaron levantar

Quiero ver la cuarta estrella

Brillar en la camiseta

Soy argento de la cuna hasta el cajón

Por Malvinas

Por el Diego

Por la última de Leo

Argentina quiero verte bicampeón."

messi copa"Ganamos la tercera con Lionel"

Del vestuario a las tribunas

La canción apareció apenas terminado el encuentro frente a Egipto y fue interpretada por los propios futbolistas durante los festejos. En cuestión de minutos, los videos comenzaron a circular en redes sociales y muchos hinchas ya empezaron a aprender la letra con la expectativa de que acompañe a la Selección en los próximos partidos del Mundial.

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