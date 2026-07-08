Argentina y Suiza volverán a cruzarse en un Mundial con un historial breve, pero cargado de coincidencias. Será el tercer enfrentamiento entre ambos seleccionados en la Copa del Mundo y, como ocurrió en las dos ocasiones anteriores, la provincia de Santa Fe vuelve a encontrar un lugar en la historia de este particular duelo.
Argentina-Suiza, una historia mundialista que siempre pasó por Santa Fe
La Selección volverá a enfrentar al conjunto helvético en una Copa del Mundo. Los dos antecedentes mundialistas tienen un vínculo con la provincia: Unión, Colón y Rosario dejaron su huella en una historia que ahora suma un nuevo capítulo.
Sheffield 1966: Unión y Colón dijeron presente
El primer antecedente se disputó el 19 de julio de 1966, en el estadio Hillsborough de Sheffield. La Selección dirigida por Juan Carlos Lorenzo derrotó 2 a 0 a Suiza con goles de Luis Artime y Ermindo Onega para sellar su clasificación a los cuartos de final del Mundial de Inglaterra.
Aquel plantel argentino contaba con dos nombres que años más tarde quedarían ligados a los principales clubes de la ciudad de Santa Fe. Hugo Orlando Gatti integró la delegación y nueve temporadas después defendería el arco de Unión, mientras que José Omar Pastoriza, con pasado en Colón entre 1962 y 1964, ingresó en el segundo tiempo frente al conjunto suizo.
Brasil 2014: el héroe llegó desde Rosario
Casi 48 años después, Argentina y Suiza volvieron a encontrarse, esta vez en los octavos de final del Mundial de Brasil. El partido parecía encaminarse a los penales hasta que, a los 118 minutos del alargue, Lionel Messi asistió a Ángel Di María, que definió cruzado para marcar el 1 a 0 definitivo.
Los autores de la asistencia y el gol que clasificaron al equipo de Alejandro Sabella eran rosarinos. Nacidos en la ciudad más poblada de la provincia, Di María y Messi escribieron una de las páginas más recordadas de aquella campaña que terminaría con Argentina disputando la final del Mundial en el estadio Maracaná.
Un historial favorable para la Albiceleste
Los antecedentes favorecen a la Selección argentina. En los dos enfrentamientos mundialistas derrotó a Suiza, nunca recibió goles del conjunto europeo y avanzó de ronda en ambas oportunidades: primero hacia los cuartos de final en Inglaterra 1966 y luego entre los ocho mejores en Brasil 2014.
Ahora, el cruce sumará un nuevo episodio. Y, una vez más, el recorrido histórico entre argentinos y suizos vuelve a encontrar un vínculo con la provincia de Santa Fe, protagonista en cada uno de los antecedentes mundialistas.