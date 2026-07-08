Lionel Messi volvió a ser determinante para la Selección argentina al convertir su octavo gol en el Mundial 2026 durante la victoria por 3-2 frente a Egipto en los octavos de final. Con esta nueva conquista, el capitán argentino continúa en carrera por alcanzar una de las marcas más difíciles de la historia de la Copa del Mundo.
Messi persigue un récord que lleva casi 70 años sin ser superado en los Mundiales
Tras marcar en la victoria ante Egipto por los octavos de final, el capitán de la Selección argentina quedó más cerca de una marca histórica que permanece vigente desde Suecia 1958.
El objetivo de Messi es superar la mayor cantidad de goles anotados por un futbolista en una misma edición del Mundial. Ese registro sigue en poder del francés Just Fontaine, quien marcó 13 tantos en el Mundial de Suecia 1958, una cifra que permanece imbatida desde hace casi siete décadas.
Fontaine construyó ese récord con una actuación extraordinaria desde la fase de grupos. Anotó un gol frente a Escocia, convirtió un doblete contra Yugoslavia y completó un hat-trick ante Paraguay.
El camino de Fontaine
En los cuartos de final, el delantero francés volvió a destacar con dos goles en la victoria por 4-0 sobre Irlanda del Norte.
Aunque Francia no logró avanzar a la final, ya que cayó 5-2 ante Brasil en las semifinales, Fontaine sumó un tanto más a su cuenta personal.
Finalmente, en el partido por el tercer puesto frente a Alemania, firmó una actuación inolvidable al marcar cuatro goles en el triunfo por 6-3, alcanzando así los 13 tantos que todavía representan el récord de un jugador en una sola Copa del Mundo.
Los goles de Messi
Hasta el momento, Messi acumula ocho goles en sus primeras cinco presentaciones del torneo. Su producción goleadora se distribuye de la siguiente manera:
- Tres goles frente a Argelia.
- Dos goles ante Austria.
- Un gol contra Jordania.
- Un gol frente a Cabo Verde.
- Un gol ante Egipto.
Si Argentina alcanza la final, el conjunto albiceleste podría disputar tres partidos más, lo que mantendría con vida las posibilidades de que Messi intente igualar o superar la histórica marca de Fontaine.
Los máximos goleadores
El ranking de jugadores con más goles en una sola Copa del Mundo está conformado por:
- Just Fontaine (Francia) – Suecia 1958: 13 goles.
- Sándor Kocsis (Hungría) – Suiza 1954: 11 goles.
- Gerd Müller (Alemania) – México 1970: 10 goles.
- Ademir de Menezes (Brasil) – Brasil 1950: 9 goles.
- Eusébio (Portugal) – Inglaterra 1966: 9 goles.