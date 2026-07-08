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Épica remontada

Así celebró la Selección Argentina en el vestuario la victoria sobre Egipto

Nicolás Otamendi y la AFA compartieron imágenes de la celebración íntima del plantel luego de conseguir una agónica clasificación a los cuartos de final del Mundial.

Las imágenes del vestuario argentino después del triunfo ante Egipto.Las imágenes del vestuario argentino después del triunfo ante Egipto.
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La clasificación de la Selección Argentina de fútbol a los cuartos de final del Mundial desató un festejo cargado de emoción dentro del vestuario. Después de revertir un resultado adverso frente a Selección de fútbol de Egipto, los jugadores celebraron con cánticos, abrazos y saltos una victoria que llegó en los minutos finales.

Uno de los encargados de mostrar la intimidad del momento fue Nicolás Otamendi, quien publicó un video en sus historias de Instagram para compartir la euforia del grupo.

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"Estamos relocos, guachos", expresó el defensor mientras recorría con la cámara el vestuario repleto de jugadores cantando y festejando.

La intimidad del vestuario

En las imágenes difundidas por Otamendi se observa a los futbolistas entonando uno de los clásicos cánticos que acompañan al seleccionado argentino.

Sobre el video, el defensor escribió "A cuartos", junto a una bandera argentina. En el cierre de la grabación enfocó a Alexis Mac Allister, que celebró con gestos de alegría mientras el propio Otamendi lanzaba un último mensaje: "A descansar, muchachos".

Por su parte, la Asociación del Fútbol Argentino también publicó imágenes del festejo desde el interior del vestuario. Allí se ve a los jugadores ingresar tras el partido y celebrar con saltos, abrazos y cánticos.

Algunos futbolistas aparecen sobre los bancos, otros agitando camisetas y botellas de agua, mientras el ambiente refleja el alivio y la felicidad por una clasificación que parecía escaparse.

La remontada que cambió el partido

El equipo dirigido por Lionel Scaloni estuvo cerca de la eliminación al encontrarse dos goles abajo frente a Egipto hasta el minuto 79.

El festejo de Argentina tras vencer a Egipto. Foto: Fernando NicolaEl festejo de Argentina tras vencer a Egipto. Foto: Fernando Nicola

Sin embargo, el descuento de Cristian Romero cambió el desarrollo del encuentro. Más tarde llegaron los tantos de Lionel Messi y Enzo Fernández, que sellaron una remontada histórica y aseguraron el pase a los cuartos de final.

Tras superar ese difícil desafío, Argentina ahora deberá enfrentar a Selección de fútbol de Suiza el próximo sábado en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo.

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