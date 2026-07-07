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Locura en Santa Fe: la épica clasificación de la Selección a cuartos desató una fiesta celeste y blanca en las calles

El agónico triunfo 3 a 2 de la Scaloneta ante Egipto en Atlanta hizo vibrar a la capital provincial. Bulevar Gálvez, El Molino y la Costanera se convirtieron en los epicentros de un desahogo masivo tras un partido inolvidable.