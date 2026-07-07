¡Qué manera de sufrir…!

Argentina lo jugó con “huevos” y el corazón en la mano

Egipto lo ganaba 2 a 0, Messi había errado un penal y faltaban 12 minutos. Estaba perdido y apareció el temple del jugador argentino que tanto se cotiza en cualquier parte del mundo. Messi marcó el camino con un centro al Cuti, un gol de él y el tercero de Enzo que desató la locura total en la bella Atlanta.