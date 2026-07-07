#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Por los cuartos

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina por el Mundial de fútbol 2026

El combinado albiceleste venció a Egipto este martes por 3 a 2 con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

El festejo de Lionel Messi en el empate. Foto: Fernando NicolaEl festejo de Lionel Messi en el empate. Foto: Fernando Nicola
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La Selección Argentina de fútbol venció este martes por la tarde a Egipto por los octavos de final del Mundial de fútbol de la FIFA Canadá, México y Estados Unidos 2026.

Mirá también¡Cuti, Messi y Enzo!: Argentina metió 3 goles en 13 minutos y le ganó a Egipto

Fue por 3 a 2 con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. Los egipcios se habían puesto al frente con goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko.

GOL DE MESSI PARA EMPATAR CONTRA EGIPTO. Foto: Fernando NicolaArgentina se lo dió vuelta a Egipto. Foto: Fernando Nicola

Con este resultado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi sigue en carrera por retener el título de campeón.

Cuándo vuelve a jugar

Argentina clasificó a cuartos de final y enfrentará al ganador del duelo entre Suiza y Colombia, quienes se enfrentan este mismo martes desde las 17 horas en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá.

El vencedor de este último duelo jugará ante La Scaloneta el próximo sábado 11 de julio desde las 22, hora argentina, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos.

La transmisión del encuentro para Argentina estará a cargo de TV Publica, TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

Cómo quedó el cuadro

Cargando llave del Mundial...

Por un lado de la llave jugarán Francia vs Marruecos el jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston. El ganador enfrentará al vencedor de Portugal/España vs Estados Unidos/Bélgica, que jugarán el viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Del lado argentino, el duelo por un lugar en semis que ya está definido es el de Noruega ante Inglaterra el sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
FIFA
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Horarios y TV
Estados Unidos
Selección Argentina de Fútbol

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro