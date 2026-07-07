La Selección Argentina de fútbol venció este martes por la tarde a Egipto por los octavos de final del Mundial de fútbol de la FIFA Canadá, México y Estados Unidos 2026.
Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina por el Mundial de fútbol 2026
El combinado albiceleste venció a Egipto este martes por 3 a 2 con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.
Fue por 3 a 2 con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. Los egipcios se habían puesto al frente con goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko.
Con este resultado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi sigue en carrera por retener el título de campeón.
Cuándo vuelve a jugar
Argentina clasificó a cuartos de final y enfrentará al ganador del duelo entre Suiza y Colombia, quienes se enfrentan este mismo martes desde las 17 horas en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá.
El vencedor de este último duelo jugará ante La Scaloneta el próximo sábado 11 de julio desde las 22, hora argentina, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos.
La transmisión del encuentro para Argentina estará a cargo de TV Publica, TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.
Cómo quedó el cuadro
Por un lado de la llave jugarán Francia vs Marruecos el jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston. El ganador enfrentará al vencedor de Portugal/España vs Estados Unidos/Bélgica, que jugarán el viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
Del lado argentino, el duelo por un lugar en semis que ya está definido es el de Noruega ante Inglaterra el sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.