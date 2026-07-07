Una mañana inolvidable

Y una vez, Atlanta supo lo que es el amor por un país y por un jugador (o dos)

Uno está, es tangible y lo seguimos disfrutando (Messi). El otro no está en cuerpo pero sí en alma y en el cariño y agradecimiento inagotable y eterno (Maradona). Desde las primeras luces del día, la bellísima Atlanta fue toda celeste y blanca.