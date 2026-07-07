Bélgica pierde a una de sus figuras

Confirmado: Amadou Onana sufrió una rotura del ligamento cruzado y quedó fuera del Mundial 2026

El mediocampista belga abandonó el campo de juego lesionado durante el triunfo por 4 a 1 frente a Estados Unidos y los estudios médicos confirmaron el peor diagnóstico: sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La baja representa un duro golpe para Bélgica de cara al cruce de cuartos de final ante España.