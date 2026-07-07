La clasificación de Bélgica a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una noticia amarga. El mediocampista Amadou Onana sufrió una grave lesión durante el encuentro frente a Estados Unidos y no volverá a jugar en la Copa del Mundo.
Confirmado: Amadou Onana sufrió una rotura del ligamento cruzado y quedó fuera del Mundial 2026
El mediocampista belga abandonó el campo de juego lesionado durante el triunfo por 4 a 1 frente a Estados Unidos y los estudios médicos confirmaron el peor diagnóstico: sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La baja representa un duro golpe para Bélgica de cara al cruce de cuartos de final ante España.
El futbolista debió abandonar el campo de juego a los 21 minutos del primer tiempo, luego de sentir un intenso dolor en su rodilla derecha. De inmediato pidió el cambio y salió visiblemente afectado, mientras sus compañeros y el cuerpo técnico observaban con preocupación una escena que hacía temer el peor desenlace.
Horas después, los estudios realizados por el cuerpo médico de la selección belga confirmaron el diagnóstico: Onana sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla derecha.
Una baja sensible para los "Diablos Rojos"
La lesión representa un golpe importante para el seleccionado dirigido por Rudi García, ya que Onana se había consolidado como una de las piezas fundamentales del mediocampo belga gracias a su despliegue físico, capacidad de recuperación y presencia en ambas áreas.
Debido a la gravedad de la lesión, el volante deberá ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días y comenzará un largo proceso de rehabilitación.
Los tiempos habituales para este tipo de lesiones oscilan entre siete y ocho meses, por lo que su regreso a la actividad competitiva recién podría producirse durante los primeros meses de 2027.
La ausencia obliga ahora al cuerpo técnico belga a reconfigurar el mediocampo de cara a los compromisos decisivos del torneo.
Rudi García respaldó a Balogun tras la polémica
En la conferencia de prensa posterior al triunfo, el entrenador francés también fue consultado por la controversia que rodeó a Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, cuya habilitación para disputar el encuentro generó debate luego de que la FIFA dejara sin efecto una sanción que pesaba sobre el atacante.
Lejos de alimentar la polémica, García defendió al futbolista estadounidense.
"No es culpa de él. Habló conmigo y se lo dije personalmente. Le agradezco que haya tenido el gesto de acercarse. Lo conocí en Mónaco y anteriormente en el Stade de Reims, y nunca tuve dudas de que nuestros defensores podían enfrentarlo", afirmó.
El técnico también descartó que esa situación hubiera servido como un estímulo adicional para sus dirigidos.
"No fue necesario. Más allá del once inicial de Estados Unidos, nuestra preocupación estaba puesta en desarrollar nuestro plan de juego y conseguimos llevarlo adelante", explicó.
Además, aprovechó la oportunidad para destacar el desempeño del seleccionado norteamericano a lo largo del campeonato.
"Quiero felicitar a Estados Unidos. Hicieron una Copa del Mundo extraordinaria y mostraron un gran nivel desde la fase de grupos. No me sorprendió lo bien que jugaron", concluyó.
Bélgica ya piensa en España
Superado el cruce de octavos con una contundente victoria por 4 a 1, Bélgica ya tiene la mirada puesta en el próximo desafío.
Los "Diablos Rojos" enfrentarán a España el viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en un atractivo duelo por los cuartos de final del Mundial 2026.
El ganador avanzará a las semifinales del certamen, aunque Bélgica deberá afrontar ese compromiso sin uno de sus futbolistas más importantes. La ausencia de Onana supone un desafío adicional para un equipo que aspira a mantenerse en la lucha por el título mundial.