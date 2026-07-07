A todo o nada en Vancouver

Colombia y Suiza se juegan el pase a cuartos en uno de los duelos más parejos del Mundial 2026

La selección colombiana enfrentará este martes a Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El encuentro se disputará en el BC Place de Vancouver y pondrá frente a frente a dos equipos que llegan en gran nivel. Mientras los cafeteros confían en el talento de Luis Díaz, el conjunto europeo deberá afrontar una baja de peso por lesión.