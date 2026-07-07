La Copa del Mundo 2026 continúa entrando en su etapa decisiva y este martes ofrecerá uno de los cruces más equilibrados de los octavos de final. Colombia y Suiza se enfrentarán en el BC Place de Vancouver con el objetivo de meterse entre los ocho mejores seleccionados del certamen.
Colombia y Suiza se juegan el pase a cuartos en uno de los duelos más parejos del Mundial 2026
La selección colombiana enfrentará este martes a Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El encuentro se disputará en el BC Place de Vancouver y pondrá frente a frente a dos equipos que llegan en gran nivel. Mientras los cafeteros confían en el talento de Luis Díaz, el conjunto europeo deberá afrontar una baja de peso por lesión.
El partido comenzará a las 13 (hora local) —17 de Argentina— y tendrá como premio un lugar en los cuartos de final, instancia en la que el ganador continuará alimentando el sueño de pelear por el título mundial.
El enfrentamiento promete intensidad de principio a fin. Colombia intentará sostener el protagonismo sudamericano en la competencia, mientras que Suiza buscará ratificar su condición de rival incómodo, una característica que ha mantenido en las últimas grandes citas internacionales.
Ambos llegan con argumentos sólidos. Los dirigidos por Néstor Lorenzo exhibieron un juego dinámico, equilibrio entre defensa y ataque y un alto nivel colectivo, mientras que el conjunto conducido por Murat Yakin volvió a destacarse por su disciplina táctica y su eficacia para competir en partidos de eliminación directa.
Colombia llega en ascenso y apuesta al liderazgo de Luis Díaz
El seleccionado cafetero fue uno de los equipos más regulares de la primera parte del torneo. Finalizó primero en el Grupo K luego de vencer a Uzbekistán y República Democrática del Congo e igualar frente a Portugal.
En la ronda anterior dio un nuevo paso al derrotar por 1 a 0 a Ghana, resultado que le permitió avanzar con autoridad hacia los octavos de final.
Gran parte de la ilusión colombiana pasa por el presente de Luis Díaz. El extremo del Bayern Múnich atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y, aunque apenas convirtió un gol en la competencia, se transformó en el principal conductor futbolístico del equipo.
Su desequilibrio por las bandas, su capacidad para generar espacios y su liderazgo dentro del campo lo convierten en el jugador más determinante de una selección que también cuenta con el buen rendimiento de Jhon Arias y un funcionamiento colectivo que fue creciendo partido tras partido.
El cuerpo técnico espera que el atacante vuelva a marcar diferencias en un compromiso donde cada detalle puede resultar decisivo.
Suiza pierde a una de sus figuras, pero mantiene su fortaleza colectiva
Del otro lado estará una Suiza que volvió a demostrar por qué suele ser un rival complicado en las fases finales de los grandes torneos.
El conjunto helvético terminó primero en el Grupo B luego de derrotar a Bosnia y Herzegovina y Canadá e igualar con Qatar. Posteriormente superó con autoridad a Argelia por 2 a 0 para instalarse en los octavos de final.
Sin embargo, la noticia más importante en la previa fue la lesión de Johan Manzambi. El joven mediocampista de apenas 20 años sufrió un problema en una de sus rodillas durante el último entrenamiento y quedó descartado para el encuentro.
La ausencia representa un duro golpe para el equipo europeo. Manzambi había sido una de las grandes revelaciones del Mundial, con tres goles y dos asistencias en cuatro partidos, participando directamente en cinco de las nueve conquistas de Suiza.
Pese a esta baja, Murat Yakin mantiene una base experimentada integrada por futbolistas de trayectoria internacional como Granit Xhaka, Manuel Akanji y Breel Embolo, pilares de un equipo que se caracteriza por su organización táctica y su solidez defensiva.
Vancouver será escenario de un choque de alto voltaje
El encuentro se disputará en el BC Place de Vancouver, uno de los estadios más modernos de Canadá. Inaugurado en 1983 y remodelado integralmente antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010, el recinto fue elegido como una de las principales sedes del Mundial 2026.
Con capacidad para más de 54.000 espectadores, el estadio ya fue escenario de varios partidos de la fase inicial y ahora recibirá un cruce que promete emociones de principio a fin.
El ganador accederá a los cuartos de final y quedará a solo tres partidos de levantar la Copa del Mundo. Para Colombia significaría dar un nuevo paso hacia una campaña histórica, mientras que para Suiza representaría confirmar el crecimiento sostenido que viene mostrando en los últimos años.
Con estilos diferentes, pero con la misma ambición, cafeteros y helvéticos protagonizarán uno de los partidos más atractivos de los octavos de final, donde cualquier detalle puede inclinar la balanza y definir quién continúa soñando con la gloria mundialista.