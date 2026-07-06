Cayó el último anfitrión

Bélgica goleó a Estados Unidos y será rival de España en cuartos de final del Mundial

Con una actuación sólida y contundente, el equipo europeo dejó en el camino a los de Pochettino en Seattle. Fue 4 a 1 con un doblete de De Ketelaere, uno de Vanaken y el restante de Lukaku en tiempo de descuento. Belgas y españoles se verán las caras el viernes por un lugar en semifinales.