Confirmó a Paredes como titular

Scaloni, a horas de Argentina - Egipto: "Ya tengo el equipo"

En la antesala del cruce por los octavos de final del Mundial 2026, el DT habló en conferencia de prensa y dejó definiciones sobre el estado físico de Lionel Messi, el posible regreso de Leandro Paredes, el análisis del rival y las dificultades que presenta el calendario del torneo. El entrenador también remarcó que Argentina deberá mantener su identidad para seguir avanzando en la Copa del Mundo.