La Selección Argentina afrontará este martes, desde las 13 (hora argentina), un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando se mida con Egipto por los octavos de final. En la previa del encuentro, Lionel Scaloni analizó el presente del equipo, se refirió al estado de sus principales futbolistas y dejó en claro que espera un partido completamente distinto al que disputó frente a Cabo Verde.
Scaloni, a horas de Argentina - Egipto: "Ya tengo el equipo"
En la antesala del cruce por los octavos de final del Mundial 2026, el DT habló en conferencia de prensa y dejó definiciones sobre el estado físico de Lionel Messi, el posible regreso de Leandro Paredes, el análisis del rival y las dificultades que presenta el calendario del torneo. El entrenador también remarcó que Argentina deberá mantener su identidad para seguir avanzando en la Copa del Mundo.
Una de las primeras consultas estuvo relacionada con la situación física de Lionel Messi, quien terminó con algunas molestias el compromiso anterior. Sin embargo, el entrenador llevó tranquilidad: "Leo (Messi) creo que está bien. Si tiene algo no me lo dijo, así que jugará igual", aseguró.
Respecto al rival, Scaloni fue elogioso y destacó las virtudes del conjunto africano. "Egipto es una muy buena selección. Tiene jugadores de jerarquía y un entrenador que está hace bastante tiempo. Siempre ha tenido una marcada línea de juego y ha complicado a todos sus rivales", afirmó.
El DT también explicó cuáles serán las claves para evitar repetir algunos errores defensivos del último encuentro. "La idea es no tener esas transiciones que tuvo Cabo Verde, que llegó y nos hizo daño. Somos un equipo que se defiende desde la pelota y un poco está en eso", señaló.
Consultado por la presencia de Mohamed Salah, la máxima figura egipcia, el entrenador argentino no escatimó elogios. "(Mohamed) Salah es un gran jugador. Será un placer poder enfrentarlo. Siempre hemos tomado recaudos desde lo colectivo", expresó.
Paredes, adentro
Otro de los temas importantes pasó por la situación de Leandro Paredes, quien llegó al Mundial con una lesión y recién ahora está en condiciones de reaparecer.
"Leandro (Paredes) vino lesionado y por eso Alexis Mac Allister ha jugado de 5. Después de Qatar ha jugado casi siempre Leandro. Hizo un esfuerzo bárbaro para llegar y el suplente ideal creemos que era Alexis, sabiendo que puede jugar una altura más y lo hace muy bien", explicó.
Más adelante confirmó que el mediocampista ya está en condiciones de regresar: "Leandro (Paredes) está disponible para jugar".
Además, remarcó la importancia que tiene dentro del funcionamiento colectivo. "Estando él en la cancha el equipo juega de otra manera. Alexis lo ha hecho magníficamente bien ahí, fuera de su posición. Cuando la pelota pasa por Paredes se distribuye bien y el equipo se muestra cómodo. Para nosotros sigue siendo fundamental", sostuvo.
Scaloni también reveló cómo fue la preparación táctica de cara al compromiso de este martes. "Tuvimos varias charlas con los jugadores. Hemos hablado ayer de Egipto. Debatimos de cómo enfrentar a este rival. Este es un rival diferente y sabemos que no podemos perder nuestra esencia. Hicimos hincapié en lo que creemos que tenemos que tener para que el equipo sea el que conocemos", explicó.
En la misma línea agregó que el cuerpo técnico está preparado para cualquier planteo que presente el conjunto africano.
"Egipto no juega tan bajo, está hecho de otra manera y ataca, es bastante diferente a Cabo Verde, que también jugó distinto con Arabia Saudita. Estamos preparados para lo que sea. Muchísimas veces contra nosotros cambian y tenemos que estar preparados para contrarrestar eso. Mañana veremos qué nos presentan", afirmó.
Sobre el posible dibujo táctico, dejó abierta la puerta a variantes sin modificar la esencia del equipo. "El esquema nosotros podemos jugar de distintas maneras. El equipo que sabemos será parecido a lo que venimos haciendo", manifestó.
Scaloni cuestionó el calendario y analizó el desarrollo del Mundial
Además del aspecto futbolístico, el entrenador argentino volvió a referirse al desgaste que provoca la programación del certamen.
"No es sólo para nosotros. Hablo desde mi rol de entrenador y no del que hace el calendario. Jugamos en Miami con la temperatura que hacía, y jugamos mañana a las 12. El descanso no es ideal y Egipto tiene unas horas más. Es para tenerlo en cuenta. Sacando el partido de Miami no tenemos problema con el calor", comentó.
En ese sentido, explicó que la rotación también forma parte del análisis previo al encuentro. "En el desgaste estamos iguales los dos equipos. Tenemos posibilidad de poner gente que no haya jugado esos minutos. Veremos para poder estar un poco más frescos", indicó.
Scaloni también contó cómo debieron modificar la planificación habitual debido a los traslados y al poco tiempo de recuperación.
"Siempre pensás en lo que pasa dentro de la cancha, pero entre las demoras para viajar y el descanso estás pensando en la recuperación de los jugadores. En principal medida es siempre analizar al rival y darle herramientas al jugador para hacer daño y defender. Siempre hemos entrenado de la misma manera, más allá de que estos días fuera diferente", explicó.
Por último, el entrenador se refirió al supuesto favoritismo de algunas selecciones y dejó una reflexión sobre la paridad que muestra el Mundial.
"No sabría decir qué tendría que hacer un equipo para ser favorito. España en cinco partidos va de menos a más, eso es evidente. No han sido todos regulares para demostrar ser favoritos. El Mundial es complicado, los viajes, el calor, las canchas donde a veces no corre la pelota. Son muchos aspectos que no dejan ver ese favoritismo", analizó.
Incluso puso como ejemplo lo ocurrido en otros cruces de eliminación directa: "El otro día a Francia le costó Paraguay, más allá de lo que es Paraguay. No es un Mundial normal en ese aspecto y ninguno ha demostrado una diferencia grandísima. Si toca la final (con España) yo la firmo. Ellos tienen un camino por hacer y nosotros todavía con un partido más", concluyó.
Finalmente, dejó en claro cuál es su mirada sobre el rendimiento físico del equipo: "No soy fanático de los números ni de lo que corre el equipo. No lo sé y no podría hacer la relación. El equipo corre. Si equiparás un montón de cosas y la pelota gira terminás llevándote el partido. Lo doy por descontado porque sé que van a dejar hasta la última gota de sudor. Yo estoy para corregir otras cosas".