En Dallas

Con un gol agónico de Merino, España le ganó a Portugal y se clasificó a cuartos de final del Mundial

El volante del Arsenal apareció en tiempo de descuento para anotar el único gol del partido y meter a su equipo entre los 8 mejores del campeonato. La roja espera por el vencedor del cruce entre Estados Unidos y Bélgica. Cristiano Ronaldo se despidió tras su sexta Copa del Mundo.