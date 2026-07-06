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Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
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En Dallas

Con un gol agónico de Merino, España le ganó a Portugal y se clasificó a cuartos de final del Mundial

El volante del Arsenal apareció en tiempo de descuento para anotar el único gol del partido y meter a su equipo entre los 8 mejores del campeonato. La roja espera por el vencedor del cruce entre Estados Unidos y Bélgica. Cristiano Ronaldo se despidió tras su sexta Copa del Mundo.

Merino le dio la victoria al equipo de De la Fuente. Merino le dio la victoria al equipo de De la Fuente.
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España le ganó 1-0 a Portugal en un parejísimo encuentro que se definió de manera agónica y consiguió la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. El único gol del partido lo hizo el mediocampista Mikel Merino a los 45 minutos del segundo tiempo.

El encuentro comenzó muy entretenido, en lo que fue un primer tiempo con situaciones muy claras para ambas selecciones, aunque España fue la que más cerca estuvo. Primero con un mano a mano inmejorable que el delantero Mikel Oyarzábal tiró afuera y luego con una doble atajada del arquero portugués, primero a Lamine Yamal y después a Alex Baena.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Portugal v Spain - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 6, 2026 Spain's Mikel Merino scores their first goal IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome Miron TPX IMAGES OF THE DAYLa definición de Merino que le dio la clasificación a España.

Portugal, por su parte, tuvo una aproximación con un cabezazo de Joao Félix y una pirueta de Cristiano Ronaldo, aunque ambos intentos fueron tapados por el arquero español Unai Simón.

El gol estaba en el banco

Ya en el segundo tiempo, ambas selecciones comenzaron a tomar recaudos ya que se sentía en el ambiente que era un partido de gol gana. Así fue como fueron pasando los minutos y todo parecía indicar que el encuentro se iba a ir al tiempo extra.

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Sin embargo, a los 90 minutos España aprovechó una desatención de los portugueses en un tiro libre, Ferrán Torres le filtró un pase inmejorable a Mikel Merino, quien quedó solo en el área y definió con gran categoría para anotar el gol de la victoria.

De esta manera, España consiguió la clasificación a los cuartos de final de un Mundial por primera vez en 16 años. La última vez que lo había logrado fue en Sudáfrica 2010, cuando se quedó con su primer y único título hasta ahora en una Copa del Mundo. Este partido también contó con una gran cuota de nostalgia debido a que fue el último de Cristiano Ronaldo en un Mundial.

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La síntesis del partido

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Rubén Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bruno Fernandes, Joao Félix, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodrigo Hernández, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Portugal v Spain - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 6, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo reacts REUTERS/Hannah Mckay TPX IMAGES OF THE DAYLa despedida de CR7 de los Mundiales. Jugó 6 copas y anotó en todas.

Gol en el segundo tiempo: 45m. Mikel Merino (E).

Cambios en el segundo tiempo: 11m. Nelson Semedo por Nuno Mendes (P), 26m. Rafael Leao por Joao Félix y Diogo Dalot por Joao Cancelo (P), 30m. Ferrán Torres por Alex Baena (E), 38m. Francisco Conceicao por Pedro Neto y Bernardo Silva por Vitinha (P), 40m. Mikel Merino por Dani Olmo y Fabián Ruiz por Pedri (E) y 45m. Borja Iglesias por Mikel Oyarzábal (E).

Estadio: AT&T Stadium (Dallas)

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

VAR: Bastian Dankert (Ale)

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