Mientras afronta los octavos de final del Mundial 2026 frente a Egipto, la Selección argentina ya conoce cómo será el camino hacia la Copa del Mundo de 2030. Aunque tiene la clasificación garantizada por ser uno de los países anfitriones, igualmente disputará las Eliminatorias Sudamericanas.
Argentina no se salteará las Eliminatorias pese a tener un lugar asegurado en el Mundial 2030
La Albiceleste, al igual que Uruguay y Paraguay, disputará las próximas Eliminatorias Sudamericanas pese a ser anfitriona de la próxima Copa del Mundo. La clasificación ofrecerá tres cupos y medio para el resto de las selecciones.
La decisión también alcanzará a Uruguay y Paraguay, que compartirán con Argentina la organización de los partidos inaugurales del certamen en homenaje al centenario del primer Mundial, antes de que la competencia continúe en España, Portugal y Marruecos.
Cómo serán las próximas Eliminatorias
La confirmación fue realizada por el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, quien explicó que las tres selecciones anfitrionas competirán normalmente en las Eliminatorias organizadas por Conmebol.
"Todos vamos a jugar las Eliminatorias, ya estamos clasificados", señaló Harrison en declaraciones a una emisora paraguaya. De esa manera, Argentina, Uruguay y Paraguay mantendrán competencia oficial durante todo el proceso clasificatorio.
Menos plazas para Sudamérica
La principal diferencia respecto de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 será la cantidad de plazas disponibles. Como tres selecciones ya tendrán su lugar asegurado, el resto de los equipos de Conmebol competirán por tres cupos directos y un repechaje.
En la última clasificación, Sudamérica contó con seis plazas directas y una adicional para el repechaje. El nuevo escenario reducirá considerablemente las posibilidades para los siete seleccionados restantes.
El Mundial del centenario
La Copa del Mundo 2030 tendrá un formato inédito. Los encuentros inaugurales se jugarán en Argentina, Uruguay y Paraguay para conmemorar los 100 años del primer Mundial, disputado en 1930.
Luego, la competencia se trasladará a Europa y África, con sedes en España, Portugal y Marruecos. Además, Harrison aseguró que Paraguay llegará a tiempo con las obras previstas y que el estadio de Olimpia estará preparado para recibir partidos del torneo.