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Argentina no se salteará las Eliminatorias pese a tener un lugar asegurado en el Mundial 2030

La Albiceleste, al igual que Uruguay y Paraguay, disputará las próximas Eliminatorias Sudamericanas pese a ser anfitriona de la próxima Copa del Mundo. La clasificación ofrecerá tres cupos y medio para el resto de las selecciones.

Argentina disputará las Eliminatorias pese a tener asegurado su lugar en el Mundial 2030. Foto: Fernando NicolaArgentina disputará las Eliminatorias pese a tener asegurado su lugar en el Mundial 2030. Foto: Fernando Nicola
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Mientras afronta los octavos de final del Mundial 2026 frente a Egipto, la Selección argentina ya conoce cómo será el camino hacia la Copa del Mundo de 2030. Aunque tiene la clasificación garantizada por ser uno de los países anfitriones, igualmente disputará las Eliminatorias Sudamericanas.

La decisión también alcanzará a Uruguay y Paraguay, que compartirán con Argentina la organización de los partidos inaugurales del certamen en homenaje al centenario del primer Mundial, antes de que la competencia continúe en España, Portugal y Marruecos.

Cómo serán las próximas Eliminatorias

La confirmación fue realizada por el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, quien explicó que las tres selecciones anfitrionas competirán normalmente en las Eliminatorias organizadas por Conmebol.

Soccer Football - CONMEBOL ratifies the hosting of the 2030 World Cup opening matches in South America - Asuncion, Paraguay - December 11, 2024 CONMEBOL president Alejandro Dominguez, Uruguayan Football Association president Ignacio Alonso, Argentine Football Association president Claudio Tapia, Paraguayan Football Association president Robert Harrison, Argentina General Secretary of the Presidency Karina Milei, Paraguay vice president Pedro Alliana and Uruguay Sport minister Sebastian Bauza posing with a replica of the World Cup during the announcement REUTERS/Cesar OlmedoRobert Harrison confirmó que los tres anfitriones sudamericanos competirán en la clasificación. Foto: Reuters

"Todos vamos a jugar las Eliminatorias, ya estamos clasificados", señaló Harrison en declaraciones a una emisora paraguaya. De esa manera, Argentina, Uruguay y Paraguay mantendrán competencia oficial durante todo el proceso clasificatorio.

Menos plazas para Sudamérica

La principal diferencia respecto de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 será la cantidad de plazas disponibles. Como tres selecciones ya tendrán su lugar asegurado, el resto de los equipos de Conmebol competirán por tres cupos directos y un repechaje.

En la última clasificación, Sudamérica contó con seis plazas directas y una adicional para el repechaje. El nuevo escenario reducirá considerablemente las posibilidades para los siete seleccionados restantes.

mundialEl Mundial 2030 comenzará en Argentina, Uruguay y Paraguay por el centenario de la Copa del Mundo.

El Mundial del centenario

La Copa del Mundo 2030 tendrá un formato inédito. Los encuentros inaugurales se jugarán en Argentina, Uruguay y Paraguay para conmemorar los 100 años del primer Mundial, disputado en 1930.

Luego, la competencia se trasladará a Europa y África, con sedes en España, Portugal y Marruecos. Además, Harrison aseguró que Paraguay llegará a tiempo con las obras previstas y que el estadio de Olimpia estará preparado para recibir partidos del torneo.

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