Rumbo al centenario

Argentina no se salteará las Eliminatorias pese a tener un lugar asegurado en el Mundial 2030

La Albiceleste, al igual que Uruguay y Paraguay, disputará las próximas Eliminatorias Sudamericanas pese a ser anfitriona de la próxima Copa del Mundo. La clasificación ofrecerá tres cupos y medio para el resto de las selecciones.