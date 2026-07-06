Leandro Paredes palpitó el duelo que la Selección argentina afrontará este martes ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 y dejó una reflexión sobre una de las grandes sorpresas del torneo: la temprana eliminación de Brasil.
Paredes: “Hace ruido ver afuera a Brasil”, pero advirtió que “no hay partidos fáciles”
El mediocampista de la Selección argentina analizó el presente del Mundial antes del duelo con Egipto. También habló de la victoria sobre Cabo Verde, su deseo de ser titular y el crecimiento de las selecciones.
El volante de Boca remarcó que el nivel de competitividad creció y sostuvo que ningún rival representa un trámite sencillo en la Copa del Mundo.
"Hace ruido ver afuera a Brasil"
En la conferencia previa al entrenamiento de la Albiceleste en Atlanta, Paredes reconoció que la eliminación del seleccionado brasileño llamó la atención, aunque consideró que responde a la paridad que muestra el certamen.
"Somos conscientes de que todas las selecciones son muy competitivas y que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Obviamente hace ruido ver afuera a Brasil, pero no hay partidos fáciles", afirmó.
El mediocampista también pidió dejar atrás el triunfo sobre Cabo Verde para enfocarse por completo en el próximo compromiso.
El foco ya está en Egipto
Paredes aseguró que el plantel ya dio vuelta la página tras el ajustado 3-2 conseguido en los 16avos de final y anticipó un encuentro exigente frente al seleccionado africano.
"Mañana intentaremos dar la versión que queremos. Cabo Verde ya quedó atrás, pensamos en el partido de mañana, que sabemos que no va a ser cómodo", señaló.
Consultado por la posibilidad de regresar al equipo titular, respondió que trabaja todos los días para estar entre los once elegidos y se puso a disposición de Lionel Scaloni.
"A veces también toca sufrir"
El volante reconoció que la Selección no siempre puede imponer su juego, aunque destacó la importancia de sacar adelante partidos complejos en las instancias decisivas.
"Nosotros siempre queremos dar nuestra mejor versión, pero hay partidos en los que no siempre se puede jugar bien. A veces toca sufrir, y el otro día sufrimos, pero ganar así también es importante", expresó.
En la misma conferencia, Nahuel Molina también analizó el presente del equipo y sostuvo que el plantel intenta mantener la calma pese a la expectativa que genera cada presentación.
"Hay que estar lo más tranquilo y fresco posible para que cuando lleguen los momentos clave el equipo responda de la mejor manera", explicó el lateral.
Argentina enfrentará a Egipto este martes desde las 13 (hora argentina) en el Atlanta Stadium, con un lugar en los cuartos de final en juego.