La habilitación de Folarin Balogun para disputar el encuentro entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026 continúa generando repercusiones. Luego de que la FIFA revocara la suspensión del delantero, el entrenador del seleccionado estadounidense, Mauricio Pochettino, respaldó públicamente la decisión y sostuvo que la expulsión sufrida frente a Bosnia nunca debió haberse producido.
Pochettino salió al cruce de la polémica por Balogun y apoyó el fallo de la FIFA
El entrenador de Estados Unidos respaldó la decisión de la FIFA de dejar sin efecto la suspensión de Folarin Balogun y aseguró que la tarjeta roja recibida ante Bosnia fue "totalmente injusta". Además, relativizó las versiones sobre una supuesta intervención del presidente Donald Trump en el caso.
El fallo del organismo internacional despertó el rechazo de la Federación Belga de Fútbol, que cuestionó el cambio de criterio a pocas horas del partido. Sin embargo, el técnico argentino defendió la medida y aseguró que la revisión respondió a una situación claramente injusta.
"Fue una decisión equivocada"
En la conferencia de prensa previa al compromiso frente a Bélgica, Pochettino afirmó que la mayoría de quienes analizaron la jugada coincidieron en que la tarjeta roja había sido excesiva.
"Como todo el mundo que ama el deporte y confía en la ética, celebramos la decisión. Ya fuimos suficientemente castigados contra Bosnia jugando con diez hombres por una decisión totalmente injusta", expresó.
El entrenador agregó que su opinión no responde únicamente a su rol al frente del seleccionado estadounidense.
"No lo digo porque soy el entrenador de Estados Unidos. El 99,9% estaba de acuerdo en que fue una roja injusta", remarcó.
Balogun había sido expulsado en el segundo tiempo del partido frente a Bosnia tras pisar, de manera accidental, el tobillo del defensor Tarik Muharemovic, una acción que posteriormente fue revisada por la FIFA antes de resolver la anulación de la sanción.
Pochettino recordó antecedentes similares
El exentrenador de Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea sostuvo que la decisión del máximo organismo del fútbol mundial no constituye un hecho excepcional y recordó que existen antecedentes de sanciones revocadas tras una revisión.
"Ha habido evidencias en el pasado de que una suspensión puede dejarse sin efecto. No entiendo por qué algunos se sorprenden. No es algo extraordinario", explicó.
En ese sentido, insistió en que el principal perjudicado por la expulsión fue el seleccionado estadounidense, que debió disputar gran parte del encuentro anterior con un futbolista menos.
"Hemos visto muchas jugadas similares que no terminaron en expulsión. Si alguien salió perjudicado en esta situación fue Estados Unidos", afirmó.
La supuesta intervención de Donald Trump
Durante la conferencia también fue consultado por las versiones publicadas por distintos medios internacionales, entre ellos The New York Times, El País y las agencias AP y AFP, que señalaron que el presidente estadounidense Donald Trump habría mantenido una comunicación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir una revisión del caso.
Pochettino evitó profundizar sobre esa posibilidad y relativizó el impacto que pudo haber tenido cualquier gestión política.
"Escucho que distintas federaciones hablan de que el presidente llamó. No me sorprende. Vengo de Argentina y también trabajé en Europa; el fútbol es más que una religión. Este deporte tiene una fuerza enorme", sostuvo.
Con Balogun nuevamente disponible, Estados Unidos afrontará el duelo ante Bélgica con una de sus principales cartas ofensivas recuperadas, mientras la decisión de la FIFA sigue alimentando el debate en la antesala de uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026.