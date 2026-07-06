"La expulsión fue totalmente injusta"

Pochettino salió al cruce de la polémica por Balogun y apoyó el fallo de la FIFA

El entrenador de Estados Unidos respaldó la decisión de la FIFA de dejar sin efecto la suspensión de Folarin Balogun y aseguró que la tarjeta roja recibida ante Bosnia fue "totalmente injusta". Además, relativizó las versiones sobre una supuesta intervención del presidente Donald Trump en el caso.