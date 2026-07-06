"Este es el camino":

Edson Álvarez lamentó la eliminación de México, pero pidió sostener el rumbo del seleccionado

El capitán del seleccionado mexicano habló luego de la derrota por 3-2 frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. A pesar de la desilusión por la eliminación, destacó la entrega del equipo, agradeció el apoyo de los hinchas y respaldó el proceso que atraviesa el conjunto azteca.