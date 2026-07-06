La eliminación de México en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un profundo golpe en jugadores e hinchas. La derrota por 3-2 frente a Inglaterra, en un estadio Azteca colmado, puso fin al sueño mundialista del conjunto dirigido por Javier Aguirre, que peleó hasta el último minuto ante uno de los principales candidatos al título.
Edson Álvarez lamentó la eliminación de México, pero pidió sostener el rumbo del seleccionado
El capitán del seleccionado mexicano habló luego de la derrota por 3-2 frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. A pesar de la desilusión por la eliminación, destacó la entrega del equipo, agradeció el apoyo de los hinchas y respaldó el proceso que atraviesa el conjunto azteca.
Finalizado el encuentro, el capitán Edson Álvarez fue uno de los primeros futbolistas en enfrentar a los medios. Con evidente tristeza, el mediocampista analizó el partido, lamentó no haber podido darle una alegría a la afición y, al mismo tiempo, envió un mensaje de respaldo al proceso que atraviesa la selección mexicana.
"Queríamos hacerlo por la gente"
Álvarez reconoció el dolor que significó quedar eliminado como local, especialmente por la ilusión que había despertado el equipo entre los aficionados durante la Copa del Mundo.
"La gente ha sufrido mucho, queríamos hacerlo por ellos", expresó el volante, visiblemente afectado por el desenlace del encuentro.
El futbolista también valoró el esfuerzo realizado por el plantel frente a un rival de jerarquía y consideró que México estuvo a la altura de las circunstancias durante gran parte del compromiso.
"No hay mucho para decir. El equipo lo dio todo ante una selección de jerarquía", sostuvo al analizar el desarrollo del partido.
Un mensaje de respaldo al grupo
Más allá de la decepción por la eliminación, Álvarez defendió el trabajo realizado por el seleccionado durante el proceso previo al Mundial y recordó que el plantel convivió con numerosas críticas antes y durante la competencia.
El mediocampista aseguró que, pese al resultado, el grupo demostró personalidad y capacidad para competir frente a las mejores selecciones del mundo.
"Desde el principio hubo dudas con este grupo de jugadores, pero este es el camino que hay que seguir. Duele porque es un grupo espectacular", afirmó.
Sus declaraciones fueron interpretadas como un respaldo al proyecto deportivo y a la base de futbolistas que comenzó a consolidarse en los últimos años.
Un adiós con la frente en alto
Si bien el resultado dejó a México fuera de la Copa del Mundo, el seleccionado mostró una imagen competitiva durante el torneo y vendió cara su derrota frente a Inglaterra, uno de los candidatos a pelear por el título.
Las palabras de Edson Álvarez reflejaron el sentimiento que predominó en el vestuario tras el encuentro: frustración por no haber alcanzado los cuartos de final, pero también la convicción de que el equipo dio todo dentro del campo de juego.
Ahora, el desafío para el fútbol mexicano será capitalizar la experiencia adquirida en este Mundial y continuar el proceso de renovación pensando en las próximas competencias internacionales.