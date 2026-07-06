Con experiencia en grandes torneos

Quién es François Letexier, el árbitro que dirigirá Argentina-Egipto por los octavos del Mundial 2026

El francés de 36 años fue designado por la FIFA para dirigir el encuentro entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Considerado uno de los árbitros de mayor proyección de Europa, será la primera vez que dirija a la Albiceleste en un partido oficial.