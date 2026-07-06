La FIFA confirmó que el francés François Letexier será el árbitro del encuentro entre la Selección Argentina y Egipto, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El partido se disputará este martes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y marcará el primer antecedente del juez europeo dirigiendo a la Albiceleste.
Quién es François Letexier, el árbitro que dirigirá Argentina-Egipto por los octavos del Mundial 2026
El francés de 36 años fue designado por la FIFA para dirigir el encuentro entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Considerado uno de los árbitros de mayor proyección de Europa, será la primera vez que dirija a la Albiceleste en un partido oficial.
A sus 36 años, Letexier es considerado uno de los árbitros con mayor proyección del fútbol internacional y forma parte de la nueva generación de jueces elegidos por la FIFA para las principales competencias del calendario mundial.
Una carrera en permanente crecimiento
Nacido en Francia, Letexier debutó en la Ligue 1 el 23 de enero de 2016, durante el partido entre Montpellier y Caen. Con apenas 28 años se convirtió en el árbitro más joven en dirigir en la máxima categoría del fútbol francés, un hecho que marcó el inicio de una rápida proyección internacional.
En 2017 obtuvo la escarapela FIFA y comenzó a impartir justicia en competencias internacionales. Su primer compromiso fue un amistoso entre Bulgaria y Bosnia-Herzegovina y, desde entonces, fue acumulando designaciones en los torneos más importantes del continente europeo.
Entre los encuentros más destacados de su trayectoria aparecen la final de la UEFA Europa League 2021, la Supercopa de Europa 2023, partidos de la Eurocopa 2024 y los Juegos Olímpicos, consolidándose como uno de los árbitros de mayor confianza para la UEFA y la FIFA.
Su experiencia en el Mundial 2026
En la actual Copa del Mundo, Letexier ya dirigió dos encuentros de la fase de grupos. Estuvo a cargo de la victoria de Costa de Marfil por 1-0 sobre Ecuador y posteriormente arbitró el empate sin goles entre Cabo Verde y Arabia Saudita.
En cuanto a selecciones nacionales, el francés solo tenía un antecedente en una competencia organizada por la FIFA: el triunfo de Uzbekistán sobre Argentina por el Mundial Sub-20 de 2023. Sin embargo, este será su estreno con la Selección Argentina mayor y tampoco registra partidos dirigidos a la selección absoluta de Egipto.
Un antecedente con Nicolás Tagliafico
Aunque nunca había arbitrado a la Albiceleste, Letexier sí tuvo participación en partidos con algunos futbolistas del plantel argentino durante las competencias europeas.
Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en la Ligue 1, cuando expulsó a Nicolás Tagliafico en la derrota del Olympique de Lyon frente al Mónaco. Aquella decisión generó repercusiones en el fútbol francés y quedó como una de las pocas referencias recientes del árbitro con un integrante del seleccionado argentino.
La terna arbitral completa
Árbitro: François Letexier (Francia)
Asistente 1: Cyril Mugnier (Francia)
Asistente 2: Mehdi Rahmouni (Francia)
Cuarto árbitro: Espen Eskås (Noruega)
Asistente de reserva: Isaak Bashevkin (Noruega)
Con una trayectoria en constante ascenso y experiencia en los principales torneos internacionales, Letexier afrontará uno de los compromisos más importantes del Mundial 2026, en un partido decisivo que definirá cuál de los dos seleccionados avanzará a los cuartos de final.