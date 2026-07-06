Fútbol infantil

El Gallito Santafesino 2026 apuesta al fútbol con valores y una propuesta inclusiva

Del 11 al 14 de julio, en el predio de AMSAPP, la decimoséptima edición del tradicional Torneo Gallito Santafesino, ya es una realidad. La competencia reunirá a niños de la Liga Santafesina de Fútbol y de distintos puntos de la provincia en una modalidad no competitiva que prioriza el aprendizaje, el compañerismo y la diversión. La organización invita especialmente a los clubes que participan en Preliga a sumarse a esta nueva experiencia.