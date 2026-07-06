La cuenta regresiva ya comenzó para una de las citas más esperadas del calendario del fútbol infantil de la región.
El Gallito Santafesino 2026 apuesta al fútbol con valores y una propuesta inclusiva
Del 11 al 14 de julio, en el predio de AMSAPP, la decimoséptima edición del tradicional Torneo Gallito Santafesino, ya es una realidad. La competencia reunirá a niños de la Liga Santafesina de Fútbol y de distintos puntos de la provincia en una modalidad no competitiva que prioriza el aprendizaje, el compañerismo y la diversión. La organización invita especialmente a los clubes que participan en Preliga a sumarse a esta nueva experiencia.
Del 11 al 14 de julio, el predio de AMSAPP, ubicado en Misiones 4700 de la ciudad de Santa Fe, será escenario de la decimoséptima edición del Torneo Gallito Santafesino, un encuentro que volverá a reunir a cientos de chicos y chicas pertenecientes a clubes de la Liga Santafesina de Fútbol y de diferentes localidades de la provincia.
En esta oportunidad, el certamen presentará una modalidad renovada que pone el foco en la formación integral de los pequeños futbolistas.
La competencia dejará de lado el aspecto estrictamente deportivo para transformarse en un espacio donde prevalezcan la convivencia, el respeto y la posibilidad de compartir experiencias inolvidables junto a compañeros, entrenadores y familias.
La organización extendió una invitación especial a todos los clubes que participan en la Preliga para que formen parte de esta gran fiesta del fútbol infantil, convencida de que el deporte es una herramienta fundamental para la educación y la transmisión de valores.
Una propuesta para disfrutar y aprender
El Gallito Santafesino 2026 tendrá una modalidad completamente no competitiva, pensada para que cada niño pueda vivir la experiencia del torneo sin la presión del resultado. El objetivo será que todos disfruten de la práctica deportiva, compartan con otros equipos y fortalezcan los vínculos que genera el fútbol desde edades tempranas.
Se mantendrán los tiempos habituales de juego para que los participantes puedan desarrollar su actividad de manera normal, aunque el eje estará puesto en el aprendizaje, la participación y el crecimiento personal de cada jugador.
Uno de los aspectos más destacados será la presencia de la Secretaría "Con Valores Jugamos Todos", que acompañará el desarrollo del certamen promoviendo campañas vinculadas al respeto, la inclusión, la solidaridad, el compañerismo y el juego limpio dentro y fuera del campo de juego.
La iniciativa busca que los chicos comprendan que ganar no siempre significa levantar una copa, sino también respetar al rival, escuchar a los entrenadores, valorar a los árbitros, acompañar a los compañeros y disfrutar del deporte como una verdadera herramienta de integración social.
La organización entiende que estos encuentros representan una oportunidad ideal para fortalecer la formación humana de los deportistas, generando experiencias que permanecerán mucho más allá de los resultados deportivos.
Categorías, modalidad y reconocimientos para todos
El torneo estará destinado exclusivamente a jugadores que participan en la Preliga y comprenderá las categorías 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.
La modalidad de disputa permitirá una organización mucho más flexible para las instituciones participantes. Cada equipo jugará solamente durante una jornada, evitando traslados prolongados y facilitando la logística de cada delegación.
Además, cada club podrá elegir el día en que desea participar y también seleccionar las categorías que inscribirá. Incluso, si una institución lo considera conveniente, podrá distribuir sus distintas categorías en diferentes jornadas.
Esta alternativa brinda mayores posibilidades para que más clubes puedan formar parte del evento y facilita la presencia de familias y acompañantes durante toda la competencia.
Otro aspecto que distingue al Gallito Santafesino será su sistema de premiación. Todos los niños recibirán una medalla como reconocimiento por haber participado de la experiencia, reafirmando el concepto de que el verdadero premio es formar parte del encuentro y disfrutar del juego.
Asimismo, la organización entregará doce copas especiales que no estarán vinculadas a los resultados deportivos, sino a los valores y actitudes observadas durante las distintas jornadas.
El respeto hacia los rivales, el compañerismo, la solidaridad, el comportamiento de jugadores, entrenadores y familias, además del compromiso con el juego limpio, serán algunos de los aspectos que se tendrán en cuenta para otorgar estos reconocimientos.
Con diecisiete ediciones de trayectoria, el Gallito Santafesino continúa consolidándose como uno de los encuentros infantiles más importantes de la región. Año tras año, cientos de chicos encuentran en este torneo una oportunidad para hacer nuevos amigos, conocer otras instituciones y disfrutar del deporte en un ambiente sano y familiar.
La edición 2026 buscará reafirmar ese espíritu que caracteriza al certamen desde sus comienzos, demostrando que el fútbol infantil puede ser una verdadera escuela de valores.
Durante cuatro jornadas, el predio de AMSAPP volverá a llenarse de camisetas, sonrisas, abrazos y pasión por el deporte, en una celebración donde el resultado pasará a un segundo plano y donde aprender, compartir, divertirse y jugar con respeto serán los verdaderos protagonistas.