Un duelo con historia

Derbi Ibérico en los octavos: cómo está el historial entre España y Portugal en los Mundiales

El Derbi Ibérico sumará un nuevo capítulo este martes en los octavos de final del Mundial 2026. España y Portugal volverán a enfrentarse en una Copa del Mundo después de ocho años, en un duelo que combina una histórica rivalidad, grandes figuras y antecedentes que favorecen al conjunto español.