España y Portugal protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. El tradicional Derbi Ibérico volverá a escena con un lugar en los cuartos de final en juego y una rica historia que alimenta una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol europeo.
Derbi Ibérico en los octavos: cómo está el historial entre España y Portugal en los Mundiales
El Derbi Ibérico sumará un nuevo capítulo este martes en los octavos de final del Mundial 2026. España y Portugal volverán a enfrentarse en una Copa del Mundo después de ocho años, en un duelo que combina una histórica rivalidad, grandes figuras y antecedentes que favorecen al conjunto español.
Aunque ambos seleccionados se enfrentaron en numerosas oportunidades a lo largo de las últimas décadas, los antecedentes en la Copa del Mundo son escasos, pero memorables. Hasta el momento, España mantiene el invicto frente al conjunto luso en el máximo torneo de la FIFA.
España domina los antecedentes mundialistas
El primer enfrentamiento entre ambos en un Mundial se produjo el 29 de junio de 2010, en los octavos de final de la Copa del Mundo de Sudáfrica.
En aquella ocasión, España se impuso por 1-0 gracias a un gol de David Villa a los 63 minutos. El equipo dirigido por Vicente del Bosque mostró su habitual solidez defensiva y logró neutralizar el potencial ofensivo portugués, encabezado por Cristiano Ronaldo.
Ese triunfo tuvo un valor especial para La Roja, que pocos días más tarde conquistó el primer título mundial de su historia tras vencer a Países Bajos en la final disputada en Johannesburgo.
El inolvidable empate de Rusia 2018
El segundo y último cruce mundialista entre ambos seleccionados tuvo lugar el 15 de junio de 2018, durante la fase de grupos del Mundial de Rusia.
Aquel encuentro terminó igualado 3-3 y quedó en la memoria como uno de los mejores partidos de toda la competencia.
La gran figura de la noche fue Cristiano Ronaldo, autor de los tres goles portugueses, incluido un espectacular tiro libre sobre el final que selló el empate. Del lado español marcaron Diego Costa, en dos oportunidades, y Nacho Fernández, con un recordado remate de volea.
El rendimiento del capitán portugués le valió el reconocimiento como el mejor jugador del partido en un duelo que, por su intensidad y calidad futbolística, es considerado uno de los grandes clásicos recientes de los Mundiales.
Un historial amplio con ventaja para España
Más allá de los antecedentes en la Copa del Mundo, el Derbi Ibérico acumula más de un siglo de historia entre amistosos y competencias oficiales como la Eurocopa y la UEFA Nations League.
En total, España y Portugal se enfrentaron en 41 oportunidades, con un claro predominio del conjunto español.
El historial registra: 41 partidos disputados, 17 victorias de España, 18 empates, 6 triunfos de Portugal
Si bien los números favorecen a La Roja, en los últimos años la diferencia entre ambos equipos se redujo considerablemente. Portugal logró consolidarse como una de las principales potencias europeas tras conquistar la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones 2019, mientras que España recuperó protagonismo internacional con una nueva generación de futbolistas que combina juventud y experiencia.
Este martes, ambos volverán a encontrarse en un escenario de máxima exigencia. Con la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 como objetivo, el Derbi Ibérico escribirá un nuevo capítulo en una rivalidad que siempre ofrece emociones y que promete ser uno de los grandes atractivos de la fase eliminatoria.