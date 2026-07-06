El delantero estadounidense Folarin Balogun quedó habilitado para disputar el encuentro de octavos de final del Mundial 2026 frente a Bélgica luego de que el Comité Disciplinario de la FIFA resolviera dejar en suspenso la fecha de suspensión que debía cumplir por su expulsión en el partido ante Bosnia y Herzegovina.
Mundial 2026: por qué Folarin Balogun podrá jugar frente a Bélgica
La habilitación del delantero estadounidense para los octavos de final reavivó el debate sobre la aplicación del reglamento disciplinario y generó cuestionamientos directo hacia la FIFA.
La medida fue adoptada en aplicación del artículo 27 del Código Disciplinario, una herramienta que permite suspender de manera condicional el cumplimiento de determinadas sanciones. La decisión llamó la atención por tratarse de un procedimiento poco habitual en una Copa del Mundo.
Balogun había recibido una tarjeta roja directa tras una fuerte infracción sobre Tarik Muharemović durante el encuentro correspondiente a los 16avos de final. Como consecuencia de esa acción, se le había impuesto la sanción prevista por el reglamento.
Qué implica la suspensión condicional
La resolución no dejó sin efecto la expulsión ni modificó el fallo disciplinario original. En cambio, la FIFA determinó que el cumplimiento de la fecha de suspensión quedará en suspenso durante un período de prueba de un año.
Esto significa que el atacante podrá estar presente frente a Bélgica, aunque si durante los próximos doce meses vuelve a cometer una infracción de características similares deberá cumplir la sanción pendiente, además de la que pudiera corresponder por la nueva falta.
La determinación favorece al seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino, que recupera a uno de sus principales referentes ofensivos para un compromiso decisivo del certamen.
La medida también provocó malestar en Bélgica, donde cuestionaron la aplicación de este mecanismo disciplinario.
El antecedente de Cristiano Ronaldo
La decisión recordó un caso reciente protagonizado por Cristiano Ronaldo durante las Eliminatorias.
En noviembre de 2025, el delantero portugués fue expulsado luego de un codazo sobre el defensor irlandés Dara O'Shea y recibió una sanción de tres partidos.
Tras cumplir la primera fecha, las dos restantes quedaron en suspenso mediante la aplicación del mismo artículo 27 del Código Disciplinario. En aquel momento se tuvo en cuenta que había sido la primera expulsión del atacante en 225 encuentros disputados con la selección de Portugal.
Ese antecedente volvió a ser mencionado tras conocerse la situación de Balogun, ya que ambos casos fueron resueltos mediante el mismo criterio reglamentario.
La repercusión de la decisión
La resolución también trascendió el ámbito deportivo y generó repercusiones políticas en Estados Unidos.
El presidente Donald Trump celebró públicamente la habilitación del delantero y sostuvo que la FIFA había corregido una situación que consideraba injusta. Posteriormente, ese mensaje fue compartido por la cuenta oficial de la Casa Blanca.
Al mismo tiempo, distintos medios internacionales informaron que el mandatario estadounidense se habría comunicado con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar una revisión de la sanción impuesta al futbolista.
La situación volvió a poner bajo la lupa la relación entre ambos dirigentes, especialmente después de que Infantino entregara a Trump el denominado "Premio de la Paz" durante el sorteo del Mundial, un reconocimiento que también despertó cuestionamientos.
Mientras tanto, la habilitación de Balogun continúa alimentando el debate sobre la aplicación de las normas disciplinarias y los criterios utilizados por la FIFA en un torneo de la magnitud de la Copa del Mundo.