#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Suspensión condicional

Mundial 2026: por qué Folarin Balogun podrá jugar frente a Bélgica

La habilitación del delantero estadounidense para los octavos de final reavivó el debate sobre la aplicación del reglamento disciplinario y generó cuestionamientos directo hacia la FIFA.

Balogun quedó habilitado tras la decisión disciplinaria de la FIFA.Balogun quedó habilitado tras la decisión disciplinaria de la FIFA.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El delantero estadounidense Folarin Balogun quedó habilitado para disputar el encuentro de octavos de final del Mundial 2026 frente a Bélgica luego de que el Comité Disciplinario de la FIFA resolviera dejar en suspenso la fecha de suspensión que debía cumplir por su expulsión en el partido ante Bosnia y Herzegovina.

La medida fue adoptada en aplicación del artículo 27 del Código Disciplinario, una herramienta que permite suspender de manera condicional el cumplimiento de determinadas sanciones. La decisión llamó la atención por tratarse de un procedimiento poco habitual en una Copa del Mundo.

Mirá tambiénEstados Unidos venció a Bosnia, resistió con un hombre menos y avanzó a octavos de final

Balogun había recibido una tarjeta roja directa tras una fuerte infracción sobre Tarik Muharemović durante el encuentro correspondiente a los 16avos de final. Como consecuencia de esa acción, se le había impuesto la sanción prevista por el reglamento.

Qué implica la suspensión condicional

La resolución no dejó sin efecto la expulsión ni modificó el fallo disciplinario original. En cambio, la FIFA determinó que el cumplimiento de la fecha de suspensión quedará en suspenso durante un período de prueba de un año.

Esto significa que el atacante podrá estar presente frente a Bélgica, aunque si durante los próximos doce meses vuelve a cometer una infracción de características similares deberá cumplir la sanción pendiente, además de la que pudiera corresponder por la nueva falta.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - United States v Bosnia and Herzegovina - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, U.S. - July 1, 2026 Folarin Balogun of the U.S. is consoled by Giovanni Reyna and Timothy Weah after receiving a red card REUTERS/Carlos BarriaEl atacante es una pieza clave en el equipo estadounidense. Crédito: REUTERS.

La determinación favorece al seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino, que recupera a uno de sus principales referentes ofensivos para un compromiso decisivo del certamen.

La medida también provocó malestar en Bélgica, donde cuestionaron la aplicación de este mecanismo disciplinario.

El antecedente de Cristiano Ronaldo

La decisión recordó un caso reciente protagonizado por Cristiano Ronaldo durante las Eliminatorias.

En noviembre de 2025, el delantero portugués fue expulsado luego de un codazo sobre el defensor irlandés Dara O'Shea y recibió una sanción de tres partidos.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Portugal Training - Southern Methodist University, Dallas, Texas, U.S. - July 5, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo during training REUTERS/Hannah MckayCristiano Ronaldo recibió una sanción en Eliminatorias. Crédito: REUTERS.

Tras cumplir la primera fecha, las dos restantes quedaron en suspenso mediante la aplicación del mismo artículo 27 del Código Disciplinario. En aquel momento se tuvo en cuenta que había sido la primera expulsión del atacante en 225 encuentros disputados con la selección de Portugal.

Ese antecedente volvió a ser mencionado tras conocerse la situación de Balogun, ya que ambos casos fueron resueltos mediante el mismo criterio reglamentario.

La repercusión de la decisión

La resolución también trascendió el ámbito deportivo y generó repercusiones políticas en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump celebró públicamente la habilitación del delantero y sostuvo que la FIFA había corregido una situación que consideraba injusta. Posteriormente, ese mensaje fue compartido por la cuenta oficial de la Casa Blanca.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - United States Training - University of Washington, Seattle, Washington, U.S. - July 3, 2026 Folarin Balogun of the U.S. speaks to media before training IMAGN IMAGES via Reuters/Steven BisigLa resolución generó debate en el entorno del Mundial 2026. Crédito: REUTERS.

Al mismo tiempo, distintos medios internacionales informaron que el mandatario estadounidense se habría comunicado con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar una revisión de la sanción impuesta al futbolista.

La situación volvió a poner bajo la lupa la relación entre ambos dirigentes, especialmente después de que Infantino entregara a Trump el denominado "Premio de la Paz" durante el sorteo del Mundial, un reconocimiento que también despertó cuestionamientos.

Mientras tanto, la habilitación de Balogun continúa alimentando el debate sobre la aplicación de las normas disciplinarias y los criterios utilizados por la FIFA en un torneo de la magnitud de la Copa del Mundo.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Estados Unidos
FIFA

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro