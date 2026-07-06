La Selección argentina ya está instalada en Atlanta, donde este martes afrontará un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando enfrente a Egipto por los octavos de final. El viaje desde Miami, sin embargo, no transcurrió como estaba previsto y el plantel debió esperar más de lo esperado para despegar debido a las condiciones meteorológicas que afectaban el destino.
Argentina llegó a Atlanta tras una demora por tormentas y ya piensa en Egipto
El seleccionado de Lionel Scaloni sufrió un retraso en el vuelo desde Miami debido al mal tiempo, aunque logró arribar durante la noche. Este martes buscará el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo.
El vuelo que debía trasladar a la delegación encabezada por Lionel Scaloni tenía programada su partida a las 20.15 (hora argentina), pero una intensa tormenta eléctrica acompañada por lluvias torrenciales sobre Atlanta obligó a retrasar el despegue por cuestiones de seguridad.
Si bien la demora fue de poco más de 15 minutos, el cambio alteró parcialmente el cronograma previsto para el seleccionado nacional, que tenía planificada una llegada más temprana al hotel de concentración.
Un arribo cerca de la medianoche
Tras un vuelo de aproximadamente una hora y cuarenta minutos, el avión aterrizó finalmente en el aeropuerto internacional de Atlanta.
Desde allí, jugadores, cuerpo técnico y colaboradores emprendieron el traslado terrestre hasta el hotel donde permanecerán concentrados durante su estadía en la ciudad estadounidense, un recorrido de unos 30 minutos que hizo que la delegación llegara cerca de la medianoche de Argentina.
El contratiempo obligará al cuerpo técnico a evaluar si mantiene el cronograma originalmente diseñado para las horas previas al encuentro o si introduce alguna modificación que permita a los futbolistas recuperar parte del descanso perdido durante el viaje.
Hasta el momento, la organización no informó cambios oficiales y la agenda continúa contemplando el entrenamiento previsto para este lunes por la mañana, además de la habitual conferencia de prensa de Lionel Scaloni.
Scaloni define el equipo
La práctica será determinante para despejar las dudas físicas de algunos futbolistas que terminaron con molestias los últimos compromisos y para definir el once que saldrá a buscar la clasificación.
El entrenador argentino aprovechará el último ensayo para evaluar la evolución de los jugadores que arrastran diferentes cargas musculares antes de confirmar la formación titular.
En las próximas horas también brindará la conferencia de prensa oficial previa al encuentro, prevista para las 17.30 (hora argentina), donde se espera que haga referencia al estado físico del plantel y al análisis del rival.
Un lugar entre los ocho mejores
Después de superar la fase de grupos, Argentina buscará este martes dar un nuevo paso en la Copa del Mundo cuando enfrente a Egipto desde las 13 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
El encuentro pondrá en juego un lugar en los cuartos de final y marcará el inicio de la etapa decisiva del certamen, donde ya no habrá margen de error.
Con Lionel Messi como principal referencia futbolística y un plantel que combina experiencia y juventud, la Selección intentará mantener el nivel mostrado en el comienzo del torneo y avanzar entre los ocho mejores equipos del Mundial.