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Mirtha Legrand hizo una predicción para la Selección: “Llegamos a la final”

La conductora se mostró confiada en el presente del equipo de Lionel Scaloni antes del duelo con Egipto. Además, elogió a Lionel Messi y recordó el vínculo que construyó con el entrenador argentino.

Mirtha Legrand expresó su confianza en la Selección Argentina antes del cruce con Egipto.Mirtha Legrand expresó su confianza en la Selección Argentina antes del cruce con Egipto.
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A horas del partido entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, Mirtha Legrand, que estuvo viva en todos los mundiales se sumó a la ilusión de los hinchas y se mostró convencida de que el equipo de Lionel Scaloni volverá a pelear por el título.

En una entrevista con Super Deportivo Radio, la histórica conductora habló del presente de la Albiceleste, destacó el rendimiento de Lionel Messi y lanzó una predicción sobre el recorrido del seleccionado en la Copa del Mundo.

"Llegamos a la final"

Consultada sobre las posibilidades de Argentina en el torneo, Mirtha respondió sin dudar: "¡Sí! Llegamos a la final, estoy segura".

La conductora expresó su confianza en el equipo de Scaloni, que viene de superar a Cabo Verde en los 16avos de final y ya se prepara para enfrentar a Egipto en Atlanta por un lugar entre los ocho mejores del certamen.

(260703) -- MIAMI, 3 julio, 2026 (Xinhua) -- El jugador Lionel Messi (c-frente), de Argentina, se prepara para disparar el balón durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Cabo Verde, celebrado en el Estadio Miami, en Miami, Estados Unidos, el 3 de julio de 2026. (Xinhua/Zhang Chen) (rtg) (vf)La conductora elogió el nivel de Lionel Messi y destacó su influencia en el equipo. Foto: Xinhua

Los elogios para Messi

Durante la entrevista, Legrand también dedicó palabras al capitán argentino, a quien consideró la principal figura del seleccionado.

"Lo veo muy bien, el que mejor juega y el que está más atento", afirmó sobre el rosarino.

Cuando le preguntaron qué le diría si pudiera encontrárselo, respondió con humor y afecto: "Le daría un beso en cada mejilla para agradecerle todo lo que nos brinda".

mirtha legrand y scaloniMirtha también recordó el encuentro que compartió con Lionel Scaloni durante una grabación.

El recuerdo de Scaloni

La conductora también recordó una experiencia compartida con Lionel Scaloni durante la grabación de una publicidad y destacó la calidez del entrenador.

"Es muy cariñoso, simpático. Cuando hicimos la grabación me saludó como si nos conociéramos de toda la vida", comentó.

Mientras tanto, la Selección continúa con su preparación para el compromiso frente a Egipto, con el objetivo de seguir avanzando en el Mundial 2026.

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