Este lunes continuará la disputa de los octavos de final del Mundial 2026 con dos encuentros que completarán el cuadro de los cuartos de final. El duelo más esperado será el clásico ibérico entre Portugal y España, mientras que Estados Unidos recibirá a Bélgica en Seattle.
Octavos de final
Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este lunes 6 de julio
La competencia ingresará en una etapa decisiva con los últimos cruces que definirán a los ocho seleccionados que seguirán en carrera por el título.
Horarios y Tv de la cita mundialista.
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Cronograma
- 16.00: Portugal vs. España (Dallas Stadium)
Entrenamiento de Portugal - Southern Methodist University, Dallas. Crédito: REUTERS.
- 21.00: Estados Unidos vs. Bélgica (Lumen Field, Seattle)
Entrenamiento de Estados Unidos - Universidad de Washington, Seattle. Crédito: REUTERS.
Cuántos partidos quedan
Contando los dos encuentros programados para este lunes, restan 10 partidos para completar el Mundial 2026: los dos últimos cruces de octavos de final, los cuatro de cuartos, las dos semifinales, el partido por el tercer puesto y la final.
La final se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, mientras que el encuentro por el tercer puesto está previsto para el 18 de julio en Miami.
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