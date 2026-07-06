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Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
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Octavos de final

Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 de este lunes 6 de julio

La competencia ingresará en una etapa decisiva con los últimos cruces que definirán a los ocho seleccionados que seguirán en carrera por el título.

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Este lunes continuará la disputa de los octavos de final del Mundial 2026 con dos encuentros que completarán el cuadro de los cuartos de final. El duelo más esperado será el clásico ibérico entre Portugal y España, mientras que Estados Unidos recibirá a Bélgica en Seattle.

Mirá tambiénInglaterra eliminó a México y avanzó a cuartos tras un intenso 3-2 en el Azteca

Cronograma

  • 16.00: Portugal vs. España (Dallas Stadium)
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Portugal Training - Southern Methodist University, Dallas, Texas, U.S. - July 5, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo and teammates during training REUTERS/Hannah MckayEntrenamiento de Portugal - Southern Methodist University, Dallas. Crédito: REUTERS.
  • 21.00: Estados Unidos vs. Bélgica (Lumen Field, Seattle)
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - United States Training - University of Washington, Seattle, Washington, U.S. - July 5, 2026 Haji Wright of the U.S. and teammates during training IMAGN IMAGES via Reuters/Blake DahlinEntrenamiento de Estados Unidos - Universidad de Washington, Seattle. Crédito: REUTERS.

Cuántos partidos quedan

Contando los dos encuentros programados para este lunes, restan 10 partidos para completar el Mundial 2026: los dos últimos cruces de octavos de final, los cuatro de cuartos, las dos semifinales, el partido por el tercer puesto y la final.

La final se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, mientras que el encuentro por el tercer puesto está previsto para el 18 de julio en Miami.

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