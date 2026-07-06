La ilusión de México de seguir avanzando en el Mundial 2026 llegó a su fin este domingo en el Estadio Azteca. Inglaterra derrotó 3 a 2 al seleccionado local en un encuentro vibrante por los octavos de final y se clasificó a los cuartos, donde se medirá con Noruega.
Inglaterra eliminó a México y avanzó a cuartos tras un intenso 3-2 en el Azteca
El seleccionado inglés se impuso en un partido cargado de emociones, resistió con un jugador menos durante gran parte del segundo tiempo y dejó sin chances al anfitrión. En la próxima instancia enfrentará a Noruega.
El equipo europeo construyó la victoria a partir de su contundencia en los momentos decisivos y supo sostener la ventaja incluso después de quedarse con diez futbolistas por la expulsión de Jarell Quansah.
Un primer tiempo que cambió en pocos minutos
Durante gran parte de la etapa inicial, el desarrollo fue equilibrado. México intentó asumir el protagonismo impulsado por el apoyo de un estadio colmado, mientras que Inglaterra apostó por la solidez defensiva y las transiciones rápidas.
El encuentro cambió por completo en el tramo final del primer tiempo. A los 35 minutos, Jude Bellingham abrió el marcador con un cabezazo tras un centro de Bukayo Saka. Apenas dos minutos después, el mediocampista del Real Madrid volvió a aparecer dentro del área para ampliar la diferencia luego de una asistencia de Harry Kane.
Cuando parecía que Inglaterra se iría al descanso con una ventaja cómoda, México reaccionó. Julián Quiñones descontó a los 41 minutos con una definición que volvió a poner en partido al conjunto dirigido por Javier Aguirre y renovó el entusiasmo de los hinchas locales.
El 2-1 con el que terminó la primera mitad dejaba abierta la serie, aunque también evidenciaba la eficacia del seleccionado inglés, que convirtió dos de sus oportunidades más claras.
Inglaterra resistió con diez y selló la clasificación
El segundo tiempo mantuvo la intensidad. México adelantó sus líneas en busca del empate, pero el desarrollo volvió a modificarse rápidamente por dos acciones determinantes.
A los pocos minutos de iniciado el complemento, el defensor inglés Jarell Quansah fue expulsado tras la revisión del VAR, dejando a su equipo con un futbolista menos para afrontar más de media hora de juego. Sin embargo, casi de inmediato, una infracción dentro del área derivó en un penal para Inglaterra que Harry Kane transformó en el 3 a 1.
Lejos de resignarse, México volvió a descontar. Esta vez fue Raúl Jiménez, también desde el punto penal, quien estableció el 3 a 2 y alimentó la expectativa de una remontada en los minutos finales.
Con superioridad numérica, el conjunto mexicano empujó a Inglaterra contra su arco. Jordan Pickford respondió con intervenciones decisivas y la defensa británica logró despejar los sucesivos intentos del equipo local, que no encontró el gol del empate pese a la presión ejercida hasta el último minuto.
La eliminación significó un duro golpe para el seleccionado anfitrión, que aspiraba a romper la barrera de los octavos de final en un Mundial disputado en casa. El ambiente en el Estadio Azteca acompañó durante toda la noche, pero el esfuerzo mexicano no alcanzó frente a un rival que mostró mayor eficacia en las áreas.
Para Inglaterra, en cambio, el triunfo reafirma sus aspiraciones de pelear por el título. El equipo dirigido por Thomas Tuchel volvió a exhibir el peso ofensivo de sus principales figuras, especialmente Jude Bellingham y Harry Kane, y también capacidad para sostener un resultado adverso en cuanto a las circunstancias del juego.
Con esta victoria, los ingleses avanzaron a los cuartos de final, donde enfrentarán a Noruega, una de las sorpresas del certamen tras eliminar a Brasil. Ese encuentro definirá uno de los semifinalistas de la Copa del Mundo, mientras que México se despide del torneo dejando una actuación competitiva, aunque insuficiente para continuar entre los ocho mejores.