El Mundial 2026 se quedó sin uno de sus máximos candidatos en los octavos de final. En un partido de alta tensión disputado en Nueva Jersey, Noruega dio el gran golpe del torneo al eliminar a Brasil tras vencerlo por 2-1.
Con un doblete letal de Haaland, Noruega venció a Brasil y lo dejó afuera de la Copa del Mundo
El "Androide" se vistió de héroe en Nueva Jersey para clasificar a los Vikingos a los cuartos de final. El descuento de penal de Neymar sobre el cierre no le alcanzó a los dirigidos por Ancelotti.
La gran figura de la tarde fue Erling Haaland, quien con una actuación consagratoria marcó un doblete en el tramo final del encuentro para meter a los Vikingos en la ronda de los ocho mejores del planeta, donde ahora esperan por el vencedor del cruce entre México e Inglaterra.
Desde el arranque del partido, el conjunto europeo dio muestras de que no se iba a achicar ante los dirigidos por Carlo Ancelotti. De hecho, apenas a los dos minutos de juego, a Noruega le anularon un gol de Berg por una posición adelantada previa de Sorloth.
Con Martin Odegaard como eje de la distribución, los escandinavos asumieron el protagonismo frente a un Scratch que optó por replegarse y apostar a las transiciones rápidas comandadas por Vinicius.
La primera gran oportunidad para quebrar el marcador llegó a los 12 minutos a favor de los sudamericanos, cuando el árbitro Ismail Elfath sancionó penal tras revisar en el VAR una falta de Ajer sobre Matheus Cunha. Sin embargo, el arquero noruego Ørjan Nyland se vistió de héroe y le contuvo el remate cruzado a Bruno Guimarães, manteniendo la paridad.
Con el correr de los minutos, ambos arqueros se transformaron en piezas clave: Nyland le ahogó el grito a Vinicius y Alisson salvó milagrosamente a Brasil ante un remate de Odegaard justo antes del descanso.
El show del Androide
En el complemento, Ancelotti movió el banco e hizo ingresar de manera prematura al juvenil Endrick y más tarde a Neymar, quien regresaba a las canchas para intentar torcer el rumbo. Pese a que Brasil sumó peligro y generó situaciones claras que volvieron a exigir al máximo a Nyland, la jerarquía individual de Noruega terminó por sentenciar la historia en el último cuarto de hora.
A los 79 minutos, tras un contragolpe quirúrgico y un centro preciso enviado por el ingresado Andreas Schjelderup, Erling Haaland se elevó de manera impecable y conectó un cabezazo letal contra el palo para establecer el 1-0.
Brasil acusó el golpe e intentó reaccionar, pero la voracidad del goleador del Manchester City no se detuvo ahí. A los 89 minutos, el "Androide" capturó un balón afuera del área y sacó un tremendo latigazo de zurda que se clavó cruzado en el segundo palo de Alisson, desatando la locura en el banco noruego con el 2-0.
Final con polémica y decepción
El cierre del encuentro tuvo un dramatismo absoluto. En el quinto minuto de adición, se armó un tumulto generalizado tras una fuerte entrada de Neymar sobre Odegaard que le valió la tarjeta amarilla al astro brasileño. Instantes después, a los 97 minutos, el defensor Ostigard golpeó con un codazo a Casemiro dentro del área y el juez otorgó un nuevo penal para el Scratch.
Neymar se hizo cargo de la ejecución a los 100 minutos de juego y, tras un picante duelo de miradas con el arquero rival, definió con categoría para marcar el descuento. No obstante, el tiempo no alcanzó para más.
Con el pitazo final, se consumó una eliminación histórica para un Brasil que dejó mucho que desear y la clasificación de una Noruega que, guiada por los goles de su máxima estrella, ya se metió en las páginas doradas de la Copa del Mundo.