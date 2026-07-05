Octavos de final

Con un doblete letal de Haaland, Noruega venció a Brasil y lo dejó afuera de la Copa del Mundo

El "Androide" se vistió de héroe en Nueva Jersey para clasificar a los Vikingos a los cuartos de final. El descuento de penal de Neymar sobre el cierre no le alcanzó a los dirigidos por Ancelotti.