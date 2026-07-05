El Mundial 2026 continúa definiendo a los clasificados para los cuartos de final. Este domingo será el turno de otros dos encuentros de octavos, con Brasil y Noruega como protagonistas en el primer turno y un atractivo choque entre México e Inglaterra para cerrar la jornada.
Brasil-Noruega y México-Inglaterra animan una nueva jornada de octavos de final
La Copa del Mundo continúa este domingo con dos cruces de alto nivel. Brasil se mide con Noruega en Nueva Jersey y México enfrenta a Inglaterra en el Estadio Azteca por un lugar entre los ocho mejores.
Los cuatro seleccionados buscarán mantenerse en carrera en una Copa del Mundo que ya comenzó a dejar atrás a varios candidatos y que ingresa en su etapa decisiva.
Brasil busca frenar a Haaland
Desde las 17 (hora argentina), Brasil enfrentará a Noruega en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti llega luego de una sufrida victoria por 2-1 sobre Japón, conseguida con un gol de Gabriel Martinelli en la última jugada del partido.
La Verdeamarela había terminado primera en su grupo tras derrotar a Escocia y Haití, además de empatar frente a Marruecos. Vinícius Jr. aparece como una de sus principales figuras, mientras que Casemiro volvió a ser determinante en la fase eliminatoria.
Noruega, por su parte, accedió a octavos como segunda del Grupo I y luego eliminó a Costa de Marfil por 2-1. El conjunto europeo vuelve a apoyarse en el poder ofensivo de Erling Haaland, que acumula cinco goles y se mantiene entre los máximos artilleros del torneo.
México pone a prueba su invicto
La segunda llave de la jornada comenzará a las 21 en el Estadio Azteca, donde el seleccionado mexicano recibirá a Inglaterra con el objetivo de extender su gran momento en el Mundial.
El equipo local llega con puntaje ideal y sin haber recibido goles en sus cuatro presentaciones, consolidándose como una de las selecciones de mejor rendimiento en lo que va del certamen.
Inglaterra quiere seguir en carrera
El conjunto inglés avanzó como líder del Grupo L tras vencer a Croacia y Panamá e igualar con Ghana. En los 16avos de final necesitó una remontada para superar a República Democrática del Congo y conseguir el boleto a octavos.
Con dos cruces de alto nivel, la jornada del domingo completará otros dos lugares entre los ocho mejores equipos del Mundial 2026.