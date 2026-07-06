Sorpresa en el Mundial de Fútbol

Cuando el handball fue protagonista en el Mundial de Fútbol 2026

La extraordinaria actuación del arquero noruego Ørjan Nyland frente a Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 volvió a poner en primer plano la importancia de la formación multideportiva. Sus reflejos, velocidad de reacción y dominio del área tienen una explicación que va mucho más allá del fútbol: durante gran parte de su infancia y adolescencia el handball fue una de sus grandes escuelas deportivas.