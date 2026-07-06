Esperando a Messi y que el equipo mejore

Atlanta se llena de argentinos que buscan un sueño, como aquel de igualdad de Luther King

Atlanta tiene su historia, política y deportiva, con aquellos Juegos teñidos de sangre en 1996 y una selección argentina que dirigía Passarella y perdió la final por el oro con un “equipazo”. La selección de Scaloni jugó hace dos años en esta ciudad y le fue bien.