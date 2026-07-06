La práctica clave de la Selección Argentina de este lunes comenzó de una manera diferente: a pura charla entre Lionel Scaloni, Lionel Messi y algunos integrantes más del plantel, con risas de por medio y un clima distendido previo a los octavos de final del Mundial con Egipto.
Scaloni, a pura charla con Messi en la última práctica de Argentina antes de Egipto
En los primeros minutos abiertos a la prensa, el DT habló con el capitán y varios jugadores antes de comenzar los trabajos. A esta hora se perfilan tres cambios -como máximo- en la formación para los octavos de final.
Después de que la prensa solo pudiera observar los primeros 15 minutos del entrenamiento del mediodía en Atlanta -la breve reunión, una activación física y ejercicios con pelota que no entregaron pistas-, las pruebas fuertes llegarán cuando se apaguen las cámaras.
El DT terminará de definir el equipo para enfrentar a Egipto y, aunque todavía no hay certezas, hoy se perfilan hasta tres cambios respecto del once que viene de eliminar a Cabo Verde.
A priori, no serían más variantes: el cuerpo técnico entiende que el problema pasó más por el funcionamiento que por los nombres y buscará ajustar piezas sin patear el tablero ni modificar drásticamente la base que viene jugando en este Mundial.
La primera modificación podría darse en el lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico, ya recuperado del desgarro que sufrió durante la preparación, tiene chances concretas de recuperar la titularidad en lugar de Facundo Medina, quien terminó el encuentro frente a Cabo Verde con calambres.
La segunda duda aparece en el ataque y, a diferencia de los días previos, el escenario comenzó a cambiar. Si bien Lautaro Martínez había llegado con una leve ventaja por sobre Julián Álvarez, el panorama se dio vuelta y ahora el delantero del Atlético de Madrid parece correr apenas por delante.
Ya con mayor ritmo de competencia tras dejar atrás la lesión en el tobillo izquierdo, la Araña podría volver al equipo desde el arranque.
El tercer retoque sería en el mediocampo. Después de una actuación colectiva por debajo de lo esperado en los dieciseisavos de final, Leandro Paredes asoma como el principal candidato a ingresar tras el gran impacto que tuvo desde el banco. Nicolás González tampoco está descartado. ¿Quién saldría? Thiago Almada es quien dejaría el once tras actuaciones irregulares.
Si el elegido es Paredes, quien previo al entrenamiento de la Selección Argentina aseguró con confianza que "siempre" se ve "adentro del equipo", será el volante central y eso permitirá que Alexis Mac Allister vuelva a desempeñarse en una posición más natural; es decir, más suelto y unos metros adelantado.
Las tres dudas en el once de Argentina que se perfila vs. Egipto
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.
La temperatura, un aliado
La Selección Argentina enfrentará a Egipto este martes, por los octavos de final del Mundial 2026, y más allá de que el encuentro no será sencillo, lo cierto es que, por las condiciones del estadio, promete un desgaste menor desde lo físico que lo ocurrido contra Cabo Verde.
El cruce se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y será a las 13 de Argentina, es decir, las 12 del mediodía local. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido el viernes pasado en Miami, este estadio está refrigerado y el clima no será un problema.
Al igual que sucedió en los cruces en las victorias ante Austria y Jordania en Dallas, este recinto tiene techo retráctil y está climatizado, por lo que el calor (se pronostican 33° grados de máxima durante la jornada) no representará una preocupación.
Cabe remarcar que Argentina, en su victoria por 3-2 ante Cabo Verde, padeció bastante la humedad y el calor que hizo en Miami durante el momento del encuentro porque varios jugadores terminaron acalambrados (Facundo Medina y Enzo Fernández fueron los más complicados).
De hecho, haber ido al alargue ante el seleccionado que dejó afuera a Uruguay en la fase de grupos significó un desgaste mayor. Si bien esta instancia promete una dificultad mayor y para nada el equipo podrá relajarse, lo cierto es que saber que el clima no implicará un cansancio mayor ya es una buena noticia para los dirigidos por Lionel Scaloni.