El Mundial 2026 no solo se vive con máxima intensidad dentro de las canchas de Estados Unidos, sino también en el plano virtual y afectivo de los protagonistas. En las últimas horas, Tini Stoessel revolucionó su cuenta de Instagram al compartir un extenso carrusel de fotos que retrata su bitácora de viaje siguiendo de cerca a la selección argentina.
Tini Stoessel compartió sus fotos en el Mundial y De Paul la sorprendió con un romántico elogio
La cantante subió un carrusel de imágenes de su estadía en Miami alentando a la Selección Argentina. Entre postales de viajes y tatuajes, la foto de un apasionado beso con el futbolista se llevó todas las miradas.
Como era de esperarse, la publicación detonó las redes sociales, superando los 400 mil "me gusta" en apenas una hora y provocando una romántica reacción de su pareja, Rodrigo De Paul.
La primera postal del álbum muestra a la "Triple T" radiante durante una noche en Miami, luciendo una camisa negra anudada a la cintura y una cartera con estampa de cebra.
Ante el posteo, el mediocampista de la Scaloneta no tardó en aparecer en los comentarios para dejar en claro su amor: “Qué linda sossss”, le escribió junto a emojis de corazones. A los elogios se sumó también Antonela Roccuzzo, quien le dedicó un afectuoso "Bella" que rápidamente sumó miles de interacciones.
Del jet privado a un nuevo tatuaje en Miami
El recorrido visual de la artista funciona como un auténtico diario íntimo de su travesía mundialista. En las imágenes se la puede ver sonriente dentro de un jet privado vistiendo la camiseta albiceleste, disfrutando de las playas junto a su amiga Chloe Lopez Behar y compartiendo almuerzos en exclusivos restaurantes locales.
Incluso, en una de las selfies arriba de un auto, la cantante dejó ver un guiño musical en la pantalla del tablero: estaba escuchando el clásico "Estoy aquí", del histórico álbum Pies Descalzos de Shakira.
Uno de los detalles que más llamó la atención de sus fanáticos fue su paso por un reconocido estudio de tattoos en Miami. Tini incluyó una foto sentada en la entrada del local tomando un té matcha y otra en pleno proceso, donde se observa a un artista trabajando con una plantilla de diseño floral sobre su mano.
Todo indica que la cantante aprovechó los días en el país norteamericano para sumar una nueva pieza de arte a su piel.
El beso de la victoria tras el pase de ronda
Sin lugar a dudas, la imagen que paralizó las plataformas digitales y se convirtió en el foco de los comentarios fue la que protagonizó junto a De Paul. En ella, ambos aparecen abrazados y dándose un tierno beso en una zona de acceso restringido de un estadio, con el futbolista todavía vistiendo la indumentaria oficial de la Selección.
Este romántico reencuentro se produjo durante el día libre que el director técnico Lionel Scaloni le otorgó al plantel tras el trabajado triunfo 3-2 ante Cabo Verde. De Paul, quien ya le había dedicado un afectuoso mensaje a la artista tras la victoria frente a Austria en Dallas, aprovechó las horas de descanso para recargar energías junto a ella.
Tini se consolidó como un amuleto indispensable en las tribunas norteamericanas, habiendo dado el presente desde el debut ante Argelia hasta el reciente encuentro en Miami, demostrando que su apoyo al volante y a todo el equipo nacional sigue más firme que nunca de cara a los octavos de final.