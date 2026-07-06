Furor en las redes sociales

Tini Stoessel compartió sus fotos en el Mundial y De Paul la sorprendió con un romántico elogio

La cantante subió un carrusel de imágenes de su estadía en Miami alentando a la Selección Argentina. Entre postales de viajes y tatuajes, la foto de un apasionado beso con el futbolista se llevó todas las miradas.