El amor en los tiempos de la Scaloneta sigue dando que hablar, tanto dentro como fuera de la cancha. Luego de la victoria del seleccionado argentino frente a Austria en el Mundial 2026, Rodrigo De Paul celebró por partida doble. A través de sus redes sociales, el futbolista compartió una romántica postal junto a su pareja, Tini Stoessel, quien lo acompañó desde un palco exclusivo en el Estadio de Dallas, logrando esquivar el asedio de la prensa internacional.
El romántico ida y vuelta entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel que encendió las redes
Tras el triunfo de la Selección Argentina ante Austria en Dallas, el mediocampista compartió una foto junto a la cantante con una dedicatoria especial. Sin embargo, en las plataformas digitales no tardaron en vincular la frase con un reciente posteo de Camila Homs.
La publicación, que rápidamente cosechó miles de reacciones, incluyó una tierna dedicatoria por parte del volante: "Con vos es más lindo". La respuesta de la artista no se hizo esperar, consolidando un perfil de mutuo apoyo en este importante momento deportivo: "Te amo, estoy tan orgullosa de vos", replicó con complicidad.
Un romance que esquiva los flashes y alimenta rumores
A diferencia de otras ocasiones, Tini Stoessel ha optado por mantener un perfil considerablemente bajo durante este torneo, evitando las cámaras oficiales y las zonas mixtas del estadio norteamericano. Sin embargo, su presencia en Texas para alentar de cerca a De Paul no pasó desapercibida para los fanáticos.
Este nuevo intercambio público de afecto llega en medio de una ola de versiones instaladas en el mundo del espectáculo, las cuales aseguran que la pareja estaría planificando pasar por el altar hacia finales de este año.
¿Coincidencia o indirecta virtual?
A pesar de las felicitaciones generalizadas de los seguidores de la pareja, la polémica no tardó en instalarse en el universo digital. Varios usuarios de redes sociales detectaron una llamativa similitud entre las palabras elegidas por el futbolista y una reciente publicación de su exesposa, Camila Homs.
Días atrás, la influencer había posteado una fotografía junto a su actual pareja, el también futbolista José Sosa, y su familia ensamblada, acompañada por la leyenda: "Con ustedes, todo es más lindo".
El cruce de frases idénticas encendió las alarmas de los internautas, quienes especulan con un posible "palito" o pase de facturas mediático. Cabe destacar que, a diferencia de los hijos de otros referentes del plantel argentino, Francesca y Bautista —los hijos que De Paul comparte con Homs— no se encuentran en Estados Unidos acompañando a su padre, sino que están disfrutando de unas vacaciones familiares en las playas del Caribe. Si se trata de una simple casualidad redactora o de un descontento encubierto, solo el tiempo en las redes lo dirá.