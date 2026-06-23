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El romántico ida y vuelta entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel que encendió las redes

Tras el triunfo de la Selección Argentina ante Austria en Dallas, el mediocampista compartió una foto junto a la cantante con una dedicatoria especial. Sin embargo, en las plataformas digitales no tardaron en vincular la frase con un reciente posteo de Camila Homs.