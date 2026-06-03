La llegada de la familia a España marca el inicio de una escapada en la que el descanso, la moda y la vida cotidiana se combinan naturalmente. Las imágenes publicadas por la pareja muestran paseos por calles céntricas, visitas a restaurantes y tiernas postales con la beba, quien se convirtió en una de las protagonistas del recorrido.
Cami Homs y José Sosa disfrutan de unos días de descanso en Madrid junto a su hija Aitana
Entre recorridos por lugares emblemáticos, salidas gastronómicas y momentos familiares, la pareja vacaciona unos días en la capital española junto a la pequeña de cuatro meses.
Durante su estadía, Cami Homs y José Sosa se dejaron ver en distintos puntos de la ciudad, posando frente a edificios históricos y caminando por avenidas reconocidas. En una de las fotos, la influencer aparece con Aitana en brazos; en otra, la familia comparte una comida en un restaurante. Cada publicación transmite un clima de armonía y disfrute, con ambos padres plenamente involucrados en el cuidado de su hija.
Postales que lo dicen todo
Las primeras imágenes difundidas por la pareja en sus redes sociales retratan la llegada a suelo español, un viaje que coincide con los cuatro meses de vida de la pequeña y que, además de ser una pausa en la rutina, se convierte en una oportunidad para mostrar un estilo de vida que conjuga maternidad y tendencias urbanas.
La rutina madrileña también incluye salidas de compras y visitas a boutiques, donde Cami vuelve a mostrar su interés por la moda. Sus looks urbanos, compuestos por prendas como shorts de denim, tops, botas y accesorios de firmas reconocidas, reflejan un estilo cuidado incluso durante los días de descanso. Aitana, por su parte, aparece con vestidos y conjuntos elegidos al detalle, reforzando la imagen de una maternidad vivida con estilo.
Momentos familiares
Las escenas familiares completan el relato del viaje: José Sosa jugando con su hija, Cami empujando el cochecito por las calles de Madrid y la pequeña Aitana sonriendo o sacando la lengua desde su carrito beige. Estos momentos cotidianos aportan ternura y muestran cómo la pareja adapta su rutina familiar a un nuevo escenario.
Más allá del componente turístico, el viaje funciona como una pausa compartida lejos de las obligaciones habituales. Para Cami Homs y José Sosa, Madrid se convierte en el escenario de una experiencia familiar marcada por el descubrimiento, la complicidad y el registro de pequeños momentos especiales.
En síntesis, la escapada de la pareja junto a Aitana combina paseos urbanos, gastronomía, moda y crianza. Una postal familiar que muestra cómo el disfrute de una gran ciudad europea puede convivir con la intimidad de los primeros meses de vida de una hija.