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Paseos, moda y vida familiar

Cami Homs y José Sosa disfrutan de unos días de descanso en Madrid junto a su hija Aitana

Entre recorridos por lugares emblemáticos, salidas gastronómicas y momentos familiares, la pareja vacaciona unos días en la capital española junto a la pequeña de cuatro meses.

Cami Homs junto a José SosaCami Homs junto a José Sosa
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La llegada de la familia a España marca el inicio de una escapada en la que el descanso, la moda y la vida cotidiana se combinan naturalmente. Las imágenes publicadas por la pareja muestran paseos por calles céntricas, visitas a restaurantes y tiernas postales con la beba, quien se convirtió en una de las protagonistas del recorrido.

Durante su estadía, Cami Homs y José Sosa se dejaron ver en distintos puntos de la ciudad, posando frente a edificios históricos y caminando por avenidas reconocidas. En una de las fotos, la influencer aparece con Aitana en brazos; en otra, la familia comparte una comida en un restaurante. Cada publicación transmite un clima de armonía y disfrute, con ambos padres plenamente involucrados en el cuidado de su hija.

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Postales que lo dicen todo

Las primeras imágenes difundidas por la pareja en sus redes sociales retratan la llegada a suelo español, un viaje que coincide con los cuatro meses de vida de la pequeña y que, además de ser una pausa en la rutina, se convierte en una oportunidad para mostrar un estilo de vida que conjuga maternidad y tendencias urbanas.

José Sosa posando junto a su hija AitanaJosé Sosa posando junto a su hija Aitana

La rutina madrileña también incluye salidas de compras y visitas a boutiques, donde Cami vuelve a mostrar su interés por la moda. Sus looks urbanos, compuestos por prendas como shorts de denim, tops, botas y accesorios de firmas reconocidas, reflejan un estilo cuidado incluso durante los días de descanso. Aitana, por su parte, aparece con vestidos y conjuntos elegidos al detalle, reforzando la imagen de una maternidad vivida con estilo.

Momentos familiares

Las escenas familiares completan el relato del viaje: José Sosa jugando con su hija, Cami empujando el cochecito por las calles de Madrid y la pequeña Aitana sonriendo o sacando la lengua desde su carrito beige. Estos momentos cotidianos aportan ternura y muestran cómo la pareja adapta su rutina familiar a un nuevo escenario.

Más allá del componente turístico, el viaje funciona como una pausa compartida lejos de las obligaciones habituales. Para Cami Homs y José Sosa, Madrid se convierte en el escenario de una experiencia familiar marcada por el descubrimiento, la complicidad y el registro de pequeños momentos especiales.

Con un atuendo moderno, Cami Homs posa en una calle de MadridCon un atuendo moderno, Cami Homs posa en una calle de Madrid

En síntesis, la escapada de la pareja junto a Aitana combina paseos urbanos, gastronomía, moda y crianza. Una postal familiar que muestra cómo el disfrute de una gran ciudad europea puede convivir con la intimidad de los primeros meses de vida de una hija.

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