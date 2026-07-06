"Lo intenté"

Neymar anunció su retiro de la selección de Brasil tras la eliminación en el Mundial 2026

El delantero confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la Canarinha luego de la derrota ante Noruega en los octavos de final. Se despide como máximo goleador histórico de Brasil y tras 16 años en la selección.