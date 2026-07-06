Neymar puso punto final a su historia con la selección de Brasil. Luego de la eliminación frente a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026, el delantero confirmó que no volverá a representar a la Canarinha y cerró un ciclo de casi 16 años con la camiseta verdeamarela.
Neymar anunció su retiro de la selección de Brasil tras la eliminación en el Mundial 2026
El delantero confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la Canarinha luego de la derrota ante Noruega en los octavos de final. Se despide como máximo goleador histórico de Brasil y tras 16 años en la selección.
"Lo intenté, ahora se acabó. Comenzó y terminó aquí", expresó el futbolista en un breve contacto con la prensa brasileña tras el encuentro disputado en el MetLife Stadium, escenario que también había marcado su debut con la selección mayor en 2010.
Un cierre con simbolismo
El retiro tuvo un fuerte componente simbólico. Neymar disputó su primer partido con Brasil el 10 de agosto de 2010 ante Estados Unidos en el mismo estadio de Nueva Jersey, donde además convirtió su primer gol con la selección.
Su despedida también ocurrió allí. Ingresó a los 22 minutos del segundo tiempo frente a Noruega y anotó el descuento para el 3-2 definitivo, aunque el tanto no alcanzó para evitar la eliminación del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti.
Récords y legado
El delantero deja la selección como el máximo goleador histórico de Brasil, con 80 tantos, por delante de Pelé (77) y Ronaldo Nazário (62). Además, disputó 130 partidos internacionales y quedó segundo en la tabla de presencias, solo detrás de Cafú, que acumuló 142 encuentros.
Durante su recorrido también fue una de las grandes figuras de la selección en distintos ciclos mundialistas y se consolidó como uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente del fútbol brasileño.
Los títulos con Brasil
Aunque no logró conquistar una Copa del Mundo ni una Copa América, Neymar obtuvo tres títulos con la selección brasileña.
Ganó el Sudamericano Sub 20 en 2011, fue campeón de la Copa Confederaciones 2013 tras la victoria sobre España y conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, cuando Brasil derrotó a Alemania por penales en la final.