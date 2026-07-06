#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
"Lo intenté"

Neymar anunció su retiro de la selección de Brasil tras la eliminación en el Mundial 2026

El delantero confirmó que no volverá a vestir la camiseta de la Canarinha luego de la derrota ante Noruega en los octavos de final. Se despide como máximo goleador histórico de Brasil y tras 16 años en la selección.

Neymar anunció su retiro de la selección brasileña tras la eliminación frente a Noruega. Foto: ReutersNeymar anunció su retiro de la selección brasileña tras la eliminación frente a Noruega. Foto: Reuters
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Neymar puso punto final a su historia con la selección de Brasil. Luego de la eliminación frente a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026, el delantero confirmó que no volverá a representar a la Canarinha y cerró un ciclo de casi 16 años con la camiseta verdeamarela.

"Lo intenté, ahora se acabó. Comenzó y terminó aquí", expresó el futbolista en un breve contacto con la prensa brasileña tras el encuentro disputado en el MetLife Stadium, escenario que también había marcado su debut con la selección mayor en 2010.

Un cierre con simbolismo

El retiro tuvo un fuerte componente simbólico. Neymar disputó su primer partido con Brasil el 10 de agosto de 2010 ante Estados Unidos en el mismo estadio de Nueva Jersey, donde además convirtió su primer gol con la selección.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Brazil v Norway - New York New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 5, 2026 Brazil's Neymar Jr. scores their first goal from the penalty spot REUTERS/Mike Segar TPX IMAGES OF THE DAYEl delantero cerró su ciclo como máximo goleador histórico de la Canarinha con 80 tantos. Foto: Reuters

Su despedida también ocurrió allí. Ingresó a los 22 minutos del segundo tiempo frente a Noruega y anotó el descuento para el 3-2 definitivo, aunque el tanto no alcanzó para evitar la eliminación del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti.

Récords y legado

El delantero deja la selección como el máximo goleador histórico de Brasil, con 80 tantos, por delante de Pelé (77) y Ronaldo Nazário (62). Además, disputó 130 partidos internacionales y quedó segundo en la tabla de presencias, solo detrás de Cafú, que acumuló 142 encuentros.

Durante su recorrido también fue una de las grandes figuras de la selección en distintos ciclos mundialistas y se consolidó como uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente del fútbol brasileño.

A general view of MetLife Stadium, temporarily renamed New York New Jersey Stadium, which will host 8 FIFA World Cup 2026 matches, including the World Cup Final, in East Rutherford, New Jersey, U.S., June 1, 2026. REUTERS/Mike Segar REFILE- ADDING INFORMATION "TEMPORARILY RENAMED NEW YORK NEW JERSEY STADIUM"El MetLife Stadium fue escenario del debut y del último partido de Neymar con Brasil. Foto: Reuters

Los títulos con Brasil

Aunque no logró conquistar una Copa del Mundo ni una Copa América, Neymar obtuvo tres títulos con la selección brasileña.

Ganó el Sudamericano Sub 20 en 2011, fue campeón de la Copa Confederaciones 2013 tras la victoria sobre España y conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, cuando Brasil derrotó a Alemania por penales en la final.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Brasil
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Neymar
Estados Unidos
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro